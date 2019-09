Avec le SLO, c’est le monde à l’envers en Challenge League

Le monde à l’envers, façon Stade-Lausanne-Ouchy en Challenge League, saison 2019-2020. L’épisode du soir: voyage sur le terrain du FC Aarau, qui avait manqué d’un rien la promotion en Super League la saison dernière en barrage contre Xamax. Une fine pluie, un terrain parfait et, d’emblée, la patte de ce SLO sans complexe. «Attention à l’agressivité d’Aarau sur le porteur du ballon», avait-on rappelé ces derniers jours, mais c’est bien Stade-Lausanne-Ouchy qui va gagner dans ce premier domaine, celui essentiel des duels. C’est encore le petit présumé qui va être le meilleur à la récupération (quel travail de Gaillard!) et qui, surtout, va faire le jeu, parce que c’est beau le jeu et que c’est en jouant que l’on prend du plaisir.

Du culot et de la vitesse

Alors, les combinaisons fonctionnent, les idées sont là, la vitesse de débordement aussi et un certain culot, qui fait qu’on ose des choses, des tirs de loin, des déviations pour piéger l’adversaire direct. À un point tel que c’est dans les rangs d’Aarau qu’on a vu les premiers signes d’énervement, que c’est bien Aarau que ses spectateurs ont parfois sifflé, que c’est encore Aarau qui, dans la jouerie, a été dominé par l’équipe d’Andrea Binotto.

Un sacré boulot qu’il réalise, le coach, et on se demande si, dans ses activités de professeur, il a toujours eu des élèves aussi appliqués au moment de l’examen. Car ce mardi soir au Brügglifeld, Stade-Lausanne-Ouchy a passé un examen, prouvé qu’il est capable de dialoguer avec les meilleurs de la catégorie. Parce qu’il est resté fidèle à son ADN, qui est de faire vivre le ballon; qu’il ajoute, désormais, l’engagement nécessaire à sa nouvelle catégorie de jeu, à l’image d’un Andy Laugeois qui doit avoir quatre poumons. À l’image de tous les autres, comme Ndongo qui joue à merveille les poisons à la pointe de l’attaque, comme Danner, à la défense et à la conclusion, comme la tour Mfuyi et, bien sûr, le gardien Barroca. Qui aura eu moins de travail que son vis-à-vis et qui, comme lui, n’a été battu qu’une seule fois, sur un coup de coin.

Match nul, tel est le résultat. Match plein, telle est la vérité!

Aarau 1 (1) SLO 1 (1)

Brügglifeld: 2656 spectateurs.

Arbitre: M. Jancevski.

Buts: 4e Danner 0-1, 35e Schindelholz 1-1.

Stade-Lausanne-Ouchy: Barroca; Danner, Manière, Mfuyi, Le Pogam; Laugeois, Gaillard; Parapar (78e Iseni), Perrier (71e Dalvand), Ndongo; Eleouet (61e Gazzetta).

Notes: Stade-Lausanne-Ouchy sans Amdouni (suspendu), Delley, Lahiouel, Mutombo, Oussou et Tavares (blessés).