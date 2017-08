Barcelone s'impose dans la douleur

Barcelone a entamé le championnat d'Espagne par un succès sans histoire à domicile. Les Catalans ont battu le Betis Séville 2-0. Messi a tiré trois fois sur le poteau.

Disputée dans un contexte très spécial après l'attentat qui a récemment frappé la ville - une minute de silence a été observée en hommage aux victimes avant le coup d'envoi -, cette partie n'était pas simple à gérer pour le Barça.

Sa fameuse MSN se résumait d'ailleurs à Lionel Messi, après le départ de Neymar au PSG et l'absence sur blessure de Luis Suarez. Le no 10 argentin, épaulé en attaque par Alcacer et Deulofeu, n'a pas marqué. Mais ce n'est pas faute d'avoir essayé: trois de ses essais ont fini sur le poteau! Barcelone a fait la différence grâce à un autogoal de Tosca (37e), suivi peu après d'une réussite de Sergi Roberto (39e).

Résultats de la 1e journée du Championnat d'Espagne de football:

Vendredi Leganés - Alavés 1 - 0 Valence CF - Las Palmas 1 - 0

Samedi Celta Vigo - Real Sociedad 2 - 3 Girona - Atlético Madrid 2 - 2 FC Séville - Espanyol Barcelone 1 - 1

Dimanche Athletic Bilbao - Getafe 0 - 0 FC Barcelone - Betis Séville 2 - 0 (22h15) Deportivo La Corogne - Real Madrid

Lundi (20h15) Levante - Villarreal (22h00) Malaga - Eibar

Classement: Pts J G N P bp bc dif 1. FC Barcelone 3 1 1 0 0 2 0 2 2. Real Sociedad 3 1 1 0 0 3 2 1 3. Valence CF 3 1 1 0 0 1 0 1 . Leganés 3 1 1 0 0 1 0 1 5. Atlético Madrid 1 1 0 1 0 2 2 0 . Girona 1 1 0 1 0 2 2 0 7. Espanyol Barcelone 1 1 0 1 0 1 1 0 . FC Séville 1 1 0 1 0 1 1 0 9. Athletic Bilbao 1 1 0 1 0 0 0 0 . Getafe 1 1 0 1 0 0 0 0 11. Celta Vigo 0 1 0 0 1 2 3 -1 12. Alavés 0 1 0 0 1 0 1 -1 . Las Palmas 0 1 0 0 1 0 1 -1 14. Betis Séville 0 1 0 0 1 0 2 -2 ---- . Deportivo La Corogne 0 0 0 0 0 0 0 0 . Eibar 0 0 0 0 0 0 0 0 . Levante 0 0 0 0 0 0 0 0 . Malaga 0 0 0 0 0 0 0 0 . Real Madrid 0 0 0 0 0 0 0 0 . Villarreal 0 0 0 0 0 0 0 0 (ats/nxp)