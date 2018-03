Behrami et Widmer s'inclinent face à Juventus

Valon Behrami et Silvan Widmer n'ont pas pu s'opposer à la Juventus. A Turin, le Tessinois et l'Argovien se sont inclinés 2-0 avec l'Udinese face au Champion en titre. Buteur décisif mercredi à Wembley contre Tottenham, Paulo Dybala a réussi un nouveau festival. L'Argentin a signé les deux buts de la rencontre (20e et 49e) et a provoqué un penalty que Gonzalo Higuain devait rater.

Héros lui aussi du match de Wembley, Stephan Lichtsteiner a suivi le match des tribunes. Le Lucernois était suspendu et il a pu admirer la maîtrise d'une équipe vit un début d'année tout simplement exceptionnel.

Dans le ventre mou du classement à neuf points de l'Europe et avec un matelas de 9 points également sur la barre, l'Udinese jouera sans réelle pression ce printemps. Valon Behrami pourra donc penser presque uniquement à la Coupe du monde en Russie, qui sera, on le sait, la quatrième de sa carrière. La donne est toutefois différente pour Silvan Widmer qui se heurte à une concurrence féroce avec Michael Lang et peut-être Kevin Mbapu si Vladimir Petkovic ne le considère uniquement comme une doublure pour Lichtsteiner.

A Bologne, le «derby» suisse au menu de cette 28e journée de Série A a tourné court. Blerim Dzemaili a dû sortir avant la pause face à l'Atalanta de Remo Freuler. Le Zurichois s'est ouvert la tête lors d'un duel aérien avec le Néerlandais Marten De Roon. Ce même De Roon qui devait inscrire l'unique but de la rencontre à la 83e minute... (si/nxp)