Bundesliga: rentrée réussie pour Dortmund

Borussia Dortmund a bien débuté la saison de Bundesliga. Le BVB, avec Roman Bürki au but, est allé s'imposer 3-0 à Wolfsburg.

Malgré les remous suscités par l'affaire Dembelé, dont Barcelone veut s'assurer les services, le Borussia n'a pas été déconcentré. Dortmund a marqué par Pulisic (22e), Bartra (27e) et Aubameyang (60e).

What a goal by Marc Bartra! Dedicated to Barcelona. Still don't know why Barça let him go? #TotsSomBarcelona #BVBpic.twitter.com/EnI81wICu5