C'est officiel: l'équipe de Suisse ira au Qatar en mars

C'est officiel: l'équipe de Suisse se rendra au Qatar à fin mars pour participer à un tournoi amical qui réunira aussi les sélections de la Croatie, de la Belgique et du Portugal. Le communiqué de l'ASF confirmant cette nouvelle devrait être publié ce vendredi encore.

Ce sont les médias belges qui ont, les premiers, rendu cette officialisation publique, en annonçant que la Belgique et la Suisse s'affronteraient le lundi 30 mars. Joint par téléphone, le directeur des sélections nationales Pierluigi Tami a confirmé l'information: «C'est juste, l'équipe de Suisse jouera bien contre la Belgique le lundi 30 mars. Auparavant, elle aura affronté la Croatie le jeudi 26 mars. Je peux vous confirmer que nous nous déplacerons bien au Qatar à fin mars.»

Une incertitude planait sur la participation de la Suisse à ce tournoi quadrangulaire, en raison de la situation politique au Qatar, surtout après l'assassinat du général iranien Qassem Soleimani par un drone américain, qui avait provoqué une escalade des tensions au Moyen-Orient en tout début d'année.

Interrogé par «LeMatin.ch» le 7 janvier dernier, le président de l'Association suisse de football (ASF) Dominique Blanc avait joué la carte de la temporisation et de la prudence: «Pour l’instant, on observe, avait-il dit. Nous n’avons pas reçu d’informations de la FIFA nous incitant à modifier ce qui est prévu. On ne peut pas encore prendre de décision radicale.»

Le patron du foot suisse ajoutait: «On devrait y voir plus clair après une réunion de l'ASF qui est agendée au 24 janvier. On verra à ce moment-là si la situation nous oblige à thématiser la question de notre participation ou non à ce tournoi.»

Visiblement, les sélections nationales suisse, croate, belge et portugaise ont reçu les garanties nécessaires, puisque toutes effectueront le déplacement au Qatar à fin mars pour préparer l'Euro.

