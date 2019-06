Cavani et l'Uruguay démarrent en trombe

En marquant dès la 5e minute et en inscrivant deux autres buts en première mi-temps, l'Uruguay a largement dominé l’Équateur, l'emportant 4 -0 lors de la première rencontre du groupe C de la Copa America, dimanche à Belo Horizonte (Brésil). Nicolas Lodeiro a lancé l'offensive en marquant dès la 5e minute. Puis, Edinson Cavani (32e) et Luis Suarez (44e) ont creusé l'écart. Arturo Mina a donné le coup de grâce aux Equatoriens à la 77e.

Ce match d'entrée du groupe C, qui verra lundi s'opposer le Chili et le Japon, a été dominé de bout en bout par l'équipe d'Oscar Washington Tabarez sur la sélection équatorienne, après l'expulsion de José Quintero à la 24e suite à un coup sur Lodeiro lors d'une action qui a suscité le recours à l'assistance vidéo à l'arbitrage.

«Nous avons eu des opportunités en première mi-temps, nous avons pu concrétiser et cela nous a donné le calme nécessaire pour diriger le match», a déclaré Cavani à l'issue de la rencontre, la qualifiant d'«étape importante». «Nous sommes prêts à livrer bataille lors de toutes les rencontres de la Copa», a-t-il ajouté.

Le Qatar tient le Paraguay en échec

Précédemment dans la soirée, dans un stade Maracaña vide, le Qatar, champion d'Asie en titre et invité de la Copa America, a confirmé les attentes lors de son premier match face au Paraguay (2-2).

Alors que les sud-Américains avaient d'abord fait la différence, sur un penalty d'Oscar Cardozo (4e) et un tir lointain de Derlis Gonzalez (56e), le pays de la péninsule arabique est revenu en fin de match, d'une belle frappe enroulée d'Ali Almoez (68e) et d'un but de Boualem Khoukhi (77e) au terme d'une action de grande classe. Avec ce point du match nul, les deux équipes s'intercalent dans le groupe B derrière la Colombie, et devant l'Argentine.

Le Paraguay a ouvert le score contre le Qatar dans un stade de Maracana vide. Image: AP.

(AFP/nxp)