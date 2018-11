Celestini: «J’aurais aimé jouer avec cette équipe de Suisse»

À l’ombre du Cornaredo, sur une pelouse annexe encore très grasse (il a plu deux semaines de suite au Tessin jusqu’à hier), Lugano travaille ses gammes pendant la pause internationale. Fabio Celestini (43 ans) est à la baguette. L’ex-entraîneur de Lausanne sera un spectateur attentif du Suisse - Qatar amical de ce mercredi soir, qui se joue sur place (19h, en direct sur notre site).

L’équipe de Suisse, il connaît avec ses 35 sélections (deux buts, dont l’importantissime 2-1 de la victoire à Dublin en 2002 en vue de l’Euro 2004). Que pense-t-il de cette Suisse? La réponse fuse avec un grand sourire: «Je l’adore!, lance-t-il. Parce qu’elle joue. Parce qu’on sent qu’il se passe un vrai truc dans le groupe. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à regarder jouer la Suisse. Cela n’a pas toujours été le cas. Mais il y a une vraie philosophie de jeu. Et je dis ça sans connaître Vladimir Petkovic. Je ne l’ai croisé qu’une fois, on a un peu échangé, il m’a l’air d’être quelqu’un de bien, mais je ne le connais pas plus que ça.»

Cette Suisse plaisante et joueuse fait donc la joie de Celestini. «Oui, j’aurais aimé jouer avec cette équipe de Suisse, poursuit-il. Je crois que sur le plan du fond de jeu, c’est la meilleure sélection helvétique que j’ai jamais vue. Elle pose ses idées sur le terrain et elle a des joueurs de grand talent. Je pense à Xhaka ou à Shaqiri, bien sûr, mais aussi aux autres qui jouent tous pour la plupart dans des championnats étrangers relevés. C’était moins le cas à mon époque. La génération actuelle est à maturité et, oui, je suis admiratif de ce que propose la Suisse actuellement. À l’image de la première période en Belgique, lors de la Ligue des nations il y a un mois. Il y a sans doute des absents pour le choc de dimanche face aux Belges, mais je crois que la Suisse d’aujourd’hui sait mieux jouer sans certains de ses cadres. Parce que le banc est plus profond en qualité.»

De quoi briguer des sommets? «Le seul bémol, c’est que nous n’avons pas encore en Suisse un joueur de la trempe d’Eden Hazard», souffle Celestini. Pas même le Shaqiri de cette saison, celui qui enflamme Liverpool? «Il faudrait qu’il soit à ce niveau durant plusieurs saisons, comme Hazard, nuance le Vaudois. Et puis on se cherche toujours un vrai buteur devant. Mais cela n’enlève rien à la progression de cette sélection et au plaisir que j’ai à la regarder.»

16 octobre 2002 à Dublin, Lansdowne Road: Fabio Celestini éclate de joie après avoir inscrit le but de la victoire pour l'équipe de Suisse. Image: Keystone. (nxp)