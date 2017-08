Chelsea s'offre Tottenham

Chelsea a encore des ressources. A Wembley, le champion a battu Tottenham 2-1 lors de la 2e journée de Premier League, gommant ainsi son revers initial contre Burnley.

Quelle frappe merveilleuse de Marcos Alonso ! Chelsea mène 0-1 à Wembley face à Tottenham. Rien à faire pour Lloris ! #TOTCHE #PremierLeague pic.twitter.com/ZdTvtvtOrN — VOOsport (@VOOsport) 20 août 2017

Cette victoire, au terme d'un derby d'une folle intensité, doit beaucoup au pied gauche de Marcos Alonso. L'Espagnol a ouvert le score à la 24e d'un somptueux coup franc dans la lucarne. Et c'est encore lui qui, six minutes après l'égalisation des Spurs sur un autogoal de Batshuayi, trouvait encore le chemin des filets d'une frappe croisée sur laquelle Lloris aurait dû faire mieux (88e).

Les deux équipes ont trouvé une fois le poteau, Kane à la 40e et Willian à la 73e. Morata a aussi manqué une occasion énorme dès la 5e. Tottenham, qui dispute ses matches à domicile à Wembley cette saison durant les travaux d'agrandissement de White Hart Lane, a donc mal entamé sa location dans la mythique enceinte...

Huddersfield Town a gagné le duel des promus contre Newcastle (1-0). Mooy a marqué d'une superbe frappe à la 50e. Huddersfield compte six points, les Magpies zéro et zéro but inscrit.

Résultats et classement

Samedi: Swansea City - Manchester United 0-4 Bournemouth - Watford 0-2 Burnley - West Bromwich Albion 0-1 Leicester City - Brighton & Hove Albion 2-0 Liverpool - Crystal Palace 1-0 Southampton - West Ham United 3-2 Stoke City - Arsenal 1-0 Dimanche: Huddersfield TownHuddersfield Town - Newcastle United 1-0 Tottenham Hotspur - Chelsea 1-2 Lundi: Manchester City - Everton 21.00

1. Manchester United 2 2 0 0 8 - 0 6 2. Huddersfield Town 2 2 0 0 4 - 0 6 3. West Bromwich Albion 2 2 0 0 2 - 0 6 4. Watford 2 1 1 0 5 - 3 4 5. Liverpool 2 1 1 0 4 - 3 4 6. Southampton 2 1 1 0 3 - 2 4 7. Manchester City 1 1 0 0 2 - 0 3 8. Everton 1 1 0 0 1 - 0 3 9. Leicester City 2 1 0 1 5 - 4 3 10. Tottenham Hotspur 2 1 0 1 3 - 2 3 11. Arsenal 2 1 0 1 4 - 4 3 Chelsea 2 1 0 1 4 - 4 3 13. Burnley 2 1 0 1 3 - 3 3 14. Stoke City 2 1 0 1 1 - 1 3 15. Swansea City 2 0 1 1 0 - 4 1 16. Bournemouth 2 0 0 2 0 - 3 0 Newcastle United 2 0 0 2 0 - 3 0 18. Brighton & Hove Albion 2 0 0 2 0 - 4 0 Crystal Palace 2 0 0 2 0 - 4 0 20. West Ham United 2 0 0 2 2 - 7 0 (ats/nxp)