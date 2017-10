Clap de fin entre l'AC Milan et Adidas

«L'AC Milan et Adidas ont décidé conjointement de mettre un terme de manière anticipée, dès la fin de la saison 2017/2018, au contrat de sponsoring qui les liait», a indiqué le club dans un communiqué.

#ACMilan has mutually agreed with @adidasfootball to prematurely terminate their technical sponsorship deal. https://t.co/evEgkdAyPT

Adidas était le sponsor du club depuis 1998. Un nouveau contrat d'une durée de 10 ans avait été conclu entre le club et l'équipementier sportif en 2013, pour un montant de plus de 200 millions d'euros. Selon la presse italienne, le club aurait conclu un nouveau partenariat avec Puma, l'autre équipementier allemand, pour un montant inférieur.

Milan will move on from ADIDAS manufacturing their kits after 20 years. From 2018/19, it's PUMA's state-of-the-art technology taking over pic.twitter.com/N9Y1UgnUPX