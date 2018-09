A Echallens, on ne se prépare pas seulement à faire de la venue du FC Bâle aux Trois-Sapins ce samedi une fête populaire, avec la présence espérée de près de 5000 spectateurs, voire peut-être davantage.

Ce que l’on souhaite aussi, c’est voir le pensionnaire de 1re ligue créer l’impossible exploit, sinon tutoyer au moins la surprise. L’autre soir, Fritz Aeschbach est du reste venu parler à ses joueurs et le discours qu’il leur a tenu dans le vestiaire challensois ne comportait aucune ambiguité.

«De notre côté, leur a martelé le dynamique président, on fait notre boulot en faisant en sorte de pouvoir mettre sur pied une telle affiche. A vous désormais de faire le vôtre. Ce qui arrive ne doit être qu’un début...» Celui qui dirige le club depuis 18 ans se dit convaincu qu’Echallens possède les moyens de bousculer la hiérarchie.

L'exemple de la Coupe d'Allemagne

Pour étayer ses propos, le président peut du reste s'inspirer du récent exploit réussi en Coupe d’Allemagne par le SC Ulm (4e division), tombeur d’Eintracht Francfort, le tenant du titre, sorti dès le premier tour. «On est exactement dans le même cas de figure, avec trois ligues d’écart. Compte tenu de mon origine, j’aimerais voir de vrais Suisses Allemands sur la pelouse, onze gars qui en veulent. Oui, comportez-vous comme des Suisses Allemands! Je veux voir une équipe prête à se battre sur chaque ballon.»

Avec son comité et une équipe de bénévoles (90 personnes au total), Fritz Aeschbach n’a pas manqué d’énergie pour réussir à transformer les Trois-Sapins en un joli petit stade, presque un chaudron, grâce à l’aménagement de trois tribunes provisoires en tubulaires. «Si je ne pouvais pas disposer d’un comité tel que celui que j’ai à Echallens, je crois que tout cela n’aurait pas été possible, ou beaucoup plus difficilement.»

A boire et à manger

Ce samedi, les spectateurs ne manqueront de rien, comme en témoigne des chiffres qui donnent presque le vertige. Rayon subsistance, Echallens a commandé pas moins de 3000 saucisses et 500 pâtés alors que 120 fûts de bière (environ 2400 litres) et 5000 bouteilles d’eau minérale permettront d’étancher les gosiers.

Il ne reste plus aux joueurs d’Alexandre Comisetti qu’à afficher la même soif de victoire. Ce dont Fritz Aeschbach se dit assez convaincu, le boss local n’ayant ainsi aucune peine à se projeter déjà au stade des huitièmes de finales. «Notre but, c’est de tirer YB au prochain tour!, s’exclame-t-il. Mais on serait aussi très heureux de recevoir Lausanne.» (nxp)