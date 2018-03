De Salonique à Athènes avec encore des questions

Dans la joie tourmentée d’un barrage sans relief, la Suisse avait laissé l’insipide Irlande du Nord à ses frustrations, sans reproche mais sans gloire. C’était en novembre et le penalty cadeau de Belfast avait suffi à un chiche bonheur Mondial pour Petkovic et les siens. Quatre mois plus tard, la Suisse a toujours la gueule de bois. Le raout russe comme objectif estival, le même questionnement pour décor: qui pour marquer des buts? À trois mois de la Coupe du monde, le Brésil, la Serbie et même le Costa-Rica ne doivent pas s’émouvoir devant la «force de frappe» helvétique dans ce groupe E.

La préparation proprement dite commence la semaine prochaine, avec un déplacement en Grèce (rencontre prévue le 23), avant un autre match amical à Lucerne, contre le Panama (le 27). Premier bémol: il a fallu revoir les plans, le match étant déplacé. Le surgissement intempestif sur le terrain du président du PAOK Salonique le week-end dernier, lors du match contre AEK Athènes, arme à la ceinture pour protester contre une décision arbitrale, a eu des conséquences désastreuses. Ce gréco-russe proche de Poutine a surtout flingué le championnat (suspendu) et le Grèce-Suisse prévu à Salonique: pour limiter les risques de violences, la partie aura lieu à Athènes, au stade olympique. Voilà pour les soucis d’intendance qui doivent forcément gêner un peu Vladimir Petkovic. Mais cela ne dissipe pas les problèmes existentiels qui tournent autour de la sélection. D’autant plus avec la blessure de Denis Zakaria (déchirure à la cuisse), qui sera absent.

Les traits se crispent aussi à l’évocation de la forme et du temps de jeu des buteurs potentiels.

Haris Seferovic. À Benfica, le bref état de grâce appartient depuis longtemps au passé. Depuis le mois de novembre, Seferovic n’a joué que quatre fois, pour un total de 14 minutes. Affreux.

Admir Mehmedi. À Wolfsburg, il est désormais à l’infirmerie pour plusieurs semaines pour une opération à un ligament de la voûte plantaire. Sa participation au Mondial n’est pas remise en question, mais dans quelle forme sera-t-il?

Josip Drmic. Il n’est réapparu à Mönchengladbach, après son opération du genou, qu’en novembre. Depuis? Il n’a joué que 119 minutes, une seule fois titulaire. C’est très mince.

Eren Derdiyok. À Galatasaray, il n’a été que quatre fois titulaire en championnat (3 buts), pour seulement 907 minutes de jeu toutes compétitions confondues.

Breel Embolo. Lui aussi revient de blessure avec Schalke 04. Il a 1284 minutes dans les jambes au total, mais au moins il joue régulièrement ces derniers mois.

Mario Gavranovic. Petkovic devra peut-être se tourner davantage vers le buteur du Dinamo Zagreb. Lui, il a été 18 fois titulaire, 9 buts et six assists en saison, 2443 minutes de jeu. Le seul à ne pas avoir à rougir de ses stats.

Petkovic donnera son verdict ce vendredi via sa sélection pour ces deux premiers matches amicaux. (nxp)