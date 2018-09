Débuts réussis pour Maradona au Mexique

Diego Maradona a réussi ses débuts en tant qu'entraîneur des Dorados de Sinaloa, une équipe de deuxième division mexicaine, grâce à une large victoire (4-1) lundi soir face aux Cafetaleros Tapachula. Même si l'ex-star du football était au centre de l'attention, c'est bien l'Equatorien Vinicio Angulo, portant le numéro 10 du légendaire argentin, qui s'est illustré sur le terrain, en réussissant un triplé.

Dans un stade pas aussi plein qu'on aurait pu l'espérer - un peu plus de 10'000 spectateurs pour une enceinte de 20'000 - l'équipe du «Pibe de oro» a ainsi glané sa première victoire - après huit journées - et pointe désormais à la 10e place au classement. «Nous avons joué un grand match. (...) Certains ont dit que Maradona n'était plus bon pour rien (...), maintenant, ils ont vu que je savais m'y prendre», a déclaré l'Argentin à la fin de la rencontre. Avant d'ajouter d'un ton plus mesuré: «Nous n'avons encore rien gagné, il ne s'agit que d'un seul match, il nous en reste encore plein. (...) C'est juste un beau rêve qui a commencé» avec cette victoire.

Ancien sélectionneur de l'Argentine de 2008 à 2010, Diego Maradona, 57 ans, avait quitté en avril dernier son poste d'entraîneur du Al-Fujairah SC, un club émirati de deuxième division, après 22 matches. Il a par ailleurs été nommé récemment président du club de Brest au Bélarus. (afp/nxp)