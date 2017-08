Dembélé: 150 millions de francs, ou rien

Dortmund acceptera de laisser partir Dembélé à Barcelone dès cet été si et seulement si le club catalan paye le prix demandé, estimé à 130 millions d'euros (147 millions de francs suisses), a réaffirmé samedi le directeur sportif du Borussia Michael Zorc.

«Nous avons une position claire et une exigence claire», a déclaré M. Zorc à la chaîne Sky Sport, «si cette exigence est remplie, alors il sera transféré cet été. Sinon il restera chez nous, c'est très simple».

L'attaquant Ousmane Dembélé, arrivé l'an dernier à 19 ans de Rennes à Dortmund pour 15 millions d'euros, est désormais courtisé par le Barça, qui cherche à compenser le départ de Neymar vers le Paris SG pour 222 millions.

Selon la presse allemande, le Borussia réclame 130 millions pour laisser partir le jeune international français, qui a quitte la ville allemande. «Nous savons où il est, il est en France», a confirmé M. Zorc, «nous sommes en contact avec lui par l'intermédiaire de son agent et de nos collaborateurs».

Plus d'entraînement depuis 10 jours

Dembélé est en conflit ouvert avec son club, et ne s'est plus présenté à l'entraînement depuis dix jours. Il a été suspendu sine die par ses dirigeants et critiqué publiquement par certains de ses coéquipiers. (afp/nxp)