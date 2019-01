Dernières rumeurs, intox et transferts surprises, le mercato ferme aujourd'hui

Le compte à rebours est lancé. Le mercato hivernal se termine aujourd’hui dans la plupart des championnats européens. Parmi les meilleurs ligues du Vieux-Continent, les Allemands seront les premiers à tirer le rideau en fin d’après-midi (18h). Les formations italiennes ont deux heures de plus pour faire leurs emplettes, tandis que la France, l'Angleterre et l’Espagne travaillent jusqu’à minuit (heure suisse).

Ce 31 janvier sera donc le jour le plus long de l’hiver pour la plupart des acteurs du monde du football: des présidents de clubs aux agents de joueur, en passant par les journalistes spécialisés et les fans. Des avalanches d’informations vont déferler pour un jeudi passionnant à suivre.

La Suisse fait durer le plaisir

En Suisse, le Vaudois du FC Bâle Dimitri Oberlin devrait s'engager à Empoli (Serie A) après la visite médicale. Cela dit, la journée devrait être plus tôt calme dans le pays puisque le mercato hivernal se termine seulement le 15 février, en raison notamment d’une reprise tardive. Ces deux semaines sont souvent l’occasion pour les clubs de Challenge et Super League de faire quelques bons coups. Mais nous y reviendrons plus en détails dans la journée.

Le mercato se termine aujourd'hui ! ????????



Suivez en direct tous les dossiers chauds > https://t.co/i4UYqofbgE pic.twitter.com/uS85BOdNSC — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 31, 2019

Quels sont les dernières rumeurs à suivre ailleurs en Europe? Paris panique un peu après la blessure de Neymar (out dix semaines). Les Parisiens ont vécu un hiver bien calme, à l’exception du transfert de Leandro Paredes pour plus de 45 millions de francs tout de même. Pas encore rassasié, le PSG a activé plusieurs pistes ces dernières heures. Le Brésilien Willian de Chelsea, le Sénégalais Idrissa Gueye (Everton) et l’Argent Luciano Acosta (Washington en MLS) seraient notamment dans leur viseur.

L'Angleterre en ébullition

Comme toujours, les puissants clubs de Premier League devraient agiter leurs liasses de billets pour conclure des affaires de dernières minutes. Denis Suarez, Perisic, Carrasco ou encore Tielemans pourraient rejoindre la perfide Albion. C’est d’ailleurs dans le championnat anglais que le plus gros transfert de ce mercato a été réalisé. Chelsea a tenté un véritable pari en attirant Gonzalo Higuain à Londres, après des mois pénibles sous le maillot du Milan AC. La venue de l’Argentin a poussé Alvaro Morata vers l’Atletico Madrid, tandis qu’Olivier Giroud pourrait aussi partir.

Mention spéciale à Lucien Favre

A moins d’une grosse surprise. ce mercato hivernal 2018-2019 restera relativement calme comparé à l’année dernière. Aubameyang (Arsenal), Coutinho (Barça) et Van Dijk (Liverpool) avait notamment changé d’adresses la saison dernière. Et si finalement les clubs qui avaient le mieux passé l’hiver étaient ceux qui étaient parvenu à garder leurs talents?

Happy 20th Birthday to our very own Leonardo Balerdi! ???????????? pic.twitter.com/tPTJuIjSOa — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 26, 2019

Dans ce rayon, le Dortmund de Lucien Favre a réussi un sans faute. Le BVB a attiré le prometteur défenseur argentin Leonardo Balerdi (tout juste 20 ans) en provenance de Boca Juniors. Le club de la Ruhr est surtout parvenu à conserver ses pièces maîtresses. Même Julian Weigl (courtisé par le PSG) est resté, malgré un temps de jeu limité depuis cet été. Shinji Kagawa, sur lequel le Vaudois ne compte plus vraiment, est lui libre de trouver un nouveau point de chute.

Un marché à 7 milliards

Au niveau mondial, les chiffres donnent le tournis. En 2018, les achats cumulés des différents clubs ont dépassé les sept milliards de francs pour 16’533 transferts internationaux au total. Un chiffre en augmentation de 10% par rapport à l’année précédente. Evidemment, l’Europe se taille la plus grosse part du gâteau. La Premier League a importé des talents du monde entier pour un totale de plus d’un milliard de francs.

FIFA TRANSFER MARKET REPORT 2018:

• 16,533 international transfers

• 5.6% more than in 2017

• Spending reached a new high of USD 7.03 billion

• 78.2% of the entire spending worldwide occurred between clubs in the UEFA region

Full report: ???????? https://t.co/zQJbpTV13v pic.twitter.com/flHDH6BztZ — Dra. K ??????????????????????? (@KerstinJourdan) January 30, 2019

