Des départs souvent poussifs pour le Brésil

Si la Seleção ne flambe pas toujours lors de ces entames de tournoi, elle finit toujours par s’imposer. Aux Suisses d’écrire une autre histoire...

Une croyance populaire voudrait que le Brésil rate parfois ses débuts de tournoi jusqu’à abandonner des points. C’est totalement faux pour ce qui est des points. Il suffit d’éplucher les statistiques pour s’apercevoir que la Seleção n’a pas égaré la moindre unité lors d’un match d’ouverture depuis 1974 et son demi échec contre la Yougoslavie (0-0 à Francfort).

Ce qui est vrai par contre, c’est que ses joueurs n’y brillent pas toujours et que les premiers matches du Brésil sont généralement poussifs et peu spectaculaires comme le rappellent les statistiques. A cet égard, on s’aperçoit que le score y est souvent serré, les hommes de Rio l’emportant à trois reprises seulement par plus d’un but d’écart. Plus d’une fois, le Brésil s’est d’ailleurs retrouvé mené à la marque, ce qui avait été le cas il y a quatre ans en ouverture de sa Coupe du monde, contre la Croatie.

Et si tout cela pouvait inspirer la Suisse?

Les dix dernières entrées en lice du Brésil à la Coupe du monde

2014 Sao Paulo

Brésil - Croatie 3-1 Buts: 11e Marcelo (autogoal) 0-1, 29e Neymar 1-1, 71e Neymar (penalty) 2-1, 91e Oscar 3-1.

2010 Johannesburg

Brésil - Corée du Nord 2-1 Buts: 55e Maicon 1-0, 72e Elano 2-0, 89e Ji Yon-nam 2-1.

2006 Berlin

Brésil - Croatie 1-0 But: 44e Kaka 1-0.

2002 Ulsan

Brésil - Turquie 2-1 Buts: 45e Sas 0-1, 49e Ronaldo 1-1, 86e (penalty) Rivaldo 2-1.

1998 Paris

Brésil - Ecosse 2-1 Buts: 4e Cesar Sampaio 1-0, 38e Collins (penalty) 1-1, 73e Boyd (autogoal) 2-1.

1994 Palo Alto

Brésil - Russie 2-0 Buts: 26e Romario 1-0, 52e Rai (penalty) 2-0.

1990 Turin

Brésil - Suède 2-1 Buts: 40e Careca 1-0, 63e Careca 2-0, 73e Brolin 2-1.

1986 Guadalajara

Brésil - Espagne 1-0 But: 62e Socrates 1-0.

1982 Séville

Brésil - URSS 2-1 Buts: 34e Bal 0-1, 75e Socrates 1-1, 88e Eder 2-1.

1978 Mendoza

Brésil - Pérou 3-0 Buts: 15e Circeu 1-0, 28e Dirceu 2-0, 73e Zico 2-1. (nxp)