«Nous devons entraîner les tirs au but encore plus en vue de la prochaine fois. Ce n’est pas la première fois que nous sommes battus de cette manière… mais il n’y a aucune manière de simuler une telle situation», a commencé par dire Vladimir Petkovic après la défaite de son équipe face à l’Angleterre dimanche à Guimaraes (5-6 tab, 0-0 après prolongations).

Sous son mandat, la Suisse avait été vaincue aux tirs au but par la Pologne lors de l'Euro 2016. Le séance précédente avait également été perdue, en 2006 face à l'Ukraine, un soir où Köbi Kuhn et Michel Pont avaient sorti leur meilleur tireur, Alex Frei, à la 117e...

Le sélectionneur de l’équipe de Suisse était déçu de voir son équipe terminer quatrième de ce tournoi, mais estimait que cette semaine au Portugal avait tout de même été bénéfique. «Des matches comme celui-ci nous aident à affronter des équipes de ce niveau, a-t-il ainsi déclaré. Nous devons montrer que nous sommes capables de les battre, c’est important pour notre avenir. C’est le début d’un processus pour nous et nous devons voir où il va nous amener. De manière générale, nous mériterions mieux que ce que nous avons reçu avec cette quatrième place. Nous avons été performants dans les deux matches et nous avons reçu beaucoup de louanges, mais ce n’était pas assez pour gagner l’une des deux parties. Les joueurs ont été performants en attaque et en défense, ils se sont bien battus.»

Jordan Pickford décisif

Du côté anglais, Jordan Pickford était tout heureux d’avoir gagné le trophée d’homme du match, qui lui a surtout été remis pour son rôle décisif dans la série de tirs au but. Car avant ça, le portier anglais n’a eu qu’un arrêt plus ou moins compliqué à effectuer, à la 56e sur une frappe de Granit Xhaka.

Durant la séance, il a non seulement détourné l’envoi de Josip Drmic, mais il a surtout marqué son essai, d’un tir puissant et très bien placé du pied gauche. «Je me suis énormément exercé lors des trois dernières semaines, j’ai tiré beaucoup de penalties car je savais qu’ils pourraient être importants ici au Portugal. Tout le monde devait être prêt, moi y compris. Lorsque le sélectionneur est venu vers moi à la fin du match et a dit que j’étais le cinquième sur la liste, j’ai pensé «Oh, wow!». Je me suis concentré et j’ai marqué.»

«Une partie de la frustration effacée»

Gareth Southgate était content de son coup. «D’autres joueurs ont montré une technique un petit peu meilleure que la sienne lors des séances d’entraînement, mais il fait clairement partie de nos meilleurs tireurs. Plusieurs gardiens ont une bonne technique, vous savez! S’il n’avait pas marqué, j’aurais été critiqué. J’ai eu du plaisir à le voir tirer aussi bien.»

De manière plus générale, le sélectionneur anglais a estimé que son équipe avait mérité la victoire. «Oui, nous nous sommes créés beaucoup plus d’occasions, nous avons touché plusieurs fois les montants. Ce que j’ai aimé, c’est la réponse des joueurs après la déception de jeudi. Nous avons beaucoup discuté ces derniers jours et nous avons effacé une partie de notre frustration», a ainsi déclaré Gareth Southgate. (nxp)