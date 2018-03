Des usines fermeront durant le Mondial-2018

Craignant les accidents industriels comme les actes terroristes pendant le Mondial-2018, la Russie s'apprête à fermer des dizaines d'usines durant l'été, au grand dam d'industriels qui n'ont pas eu leur mot à dire.

Ce décret du président Vladimir Poutine, qui ordonne aux sites industriels les plus dangereux de cesser leurs activités avant et pendant la Coupe du monde, témoigne des sacrifices que la Russie se prépare à faire pour ne pas ternir la compétition, à 100 jours du coup d'envoi de son premier match, Russie-Arabie Saoudite.

Plusieurs centaines de sites --centrales nucléaires, raffineries, usines chimiques...-- sont potentiellement concernés, dans un rayon de plusieurs centaines de kilomètres autour des onze villes-hôtes du Mondial-2018.

Ces fermetures sont «typiquement le genre d'ordre venant du haut vers le bas, qui sert à rendre les choses jolies mais n'a rien à voir avec de vraies questions de sécurité», témoigne l'analyste indépendant Pavel Felguenhauer, qui y voit «une mise en scène typiquement soviétique».

En 2008, la Chine avait fermé ses usines les plus polluantes et ses mines de charbon pendant deux mois pour s'assurer que le «smog» recouvrant habituellement Pékin disparaisse le temps des Jeux olympiques. Mais le décret signé en mai 2017 par Vladimir Poutine va beaucoup plus loin.

Celui-ci assène que les onze villes-hôtes du Mondial devront «mettre en place un plus haut niveau de protection que celui habituellement approuvé pour les exigences anti-terroristes du gouvernement».

Consternation chez les industriels

Le décret présidentiel a été accompagné, un mois plus tard, par une directive du gouvernement fixant la marche à suivre. Sur le papier, une interprétation stricte pourrait conduire à la fermeture de la raffinerie de pétrole de Moscou ou du port en eau profonde de Saint-Pétersbourg.

Cette annonce a provoqué la consternation chez les industriels, qui n'avaient pas été consultés. L'Union des industriels et des entrepreneurs a mis en garde le gouvernement contre «les conséquences sociales et économiques extrêmement désagréables» à attendre si les directives étaient strictement appliquées.

Demandant dans une lettre que s'est fournie l'AFP des explications sur «la fermeture sans fondement des activités» des usines, cette organisation patronale n'a reçu qu'une réponse très brève. «Les restrictions couvriront seulement les activités des organisations incluses dans la listes des installations extrêmement dangereuses », a déclaré le service national russe de surveillance technologique et nucléaire Rostekhnadzor, le 29 janvier.

Une réponse claire en apparence... sauf qu'une telle liste n'existe pas. «Les règlementations de sécurité des industries russes n'utilisent pas le terme installations extrêmement dangereuses », s'indigne une source dans l'industrie pétro-chimique, qui a réclamé l'anonymat.

Congé sans solde

«En réalité, ils vont probablement constituer cette liste à mesure qu'ils avancent», ajoute cette source. Le quotidien économique Kommersant estime que des centaines d'usines pourraient cesser leur production pendant le Mondial-2018, certaines distantes de plus de 400 kilomètres du stade le plus proche. Mais Kommersant ajoute que les usines font de leur mieux pour trouver des excuses leur permettant de rester ouvertes.

Le quotidien rapporte le cas d'une usine proche de Saransk ayant expliqué au FSB, en charge de la mise en œuvre de ce décret, qu'il serait plus sage de garder ses travailleurs occupés «plutôt que les voir courir les rues sans avoir rien à faire, mécontents d'être envoyés en congé sans solde».

Mais pour les spécialistes du secteur, les usines qui seront effectivement contraintes de fermer ne le feront que parce qu'elles manquent de poids politique à Moscou pour plaider leur cause. «Je pense que seules les entreprises petites et faibles seront concernées», explique à l'AFP un économiste de l'institut FBK Grant Thornton, Igor Nikolaïev.

Le port en eau profonde de Saint-Pétersbourg, par exemple, est certain de rester en activité. Mais d'autres comme l'usine «Octobre Rouge», qui produit à Volgograd (sud) 40% de l'acier inoxydable de Russie, a assuré qu'elle se conformerait au décret. «Nous allons tout arrêter pendant le Mondial. Nous irons tous au football», a déclaré le PDG d'Octobre Rouge, Igor Sizov, cité par l'agence de presse TASS. (afp/nxp)