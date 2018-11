Dortmund renverse le Bayern

Manuel Akanji et Marwin Hitz, tous deux titulaires, ont joué un grand rôle dans la victoire du Borussia Dortmund face au Bayern Munich, samedi lors de la 11e journée de Bundesliga. Dortmund conforte ainsi sa place de leader, avec huit victoires et trois nuls, contre aucune défaite. Un bilan plus que satisfaisant pour le club de la Ruhr.

Ce choc au sommet a été véritablement enthousiasmant et renversant. Le Bayern a pris l'avantage grâce à Robert Lewandowski (26e, 0-1), le Polonais plaçant une tête imparable dans la lucarne du but défendu par le gardien suisse Marwin Hitz. Intenable, Lewandowski a d'ailleurs forcé Manuel Akanji à commettre une grosse faute sur lui à la 36e. Le défenseur de l'équipe de Suisse a été averti.

Dortmund a égalisé à la 49e grâce à un penalty obtenu et transformé par Marco Reus (1-1), mais Lewandowski, d'un nouveau coup de tête, a pu inscrire le 1-2 peu après (53e). Le Bayern pensait tenir la victoire, mais Marco Reus, encore lui, a marqué le 2-2 d'une demi-volée parfaite (67e). Paco Alcacer a ensuite donné la victoire au Borussia (73e) d'un ballon piqué au dessus de Manuel Neuer.

(Le Matin)