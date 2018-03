Echallens repart à la conquête de la Coupe de Suisse

La banlieue de Bâle sous la pluie, un triste samedi après-midi de mars sur un terrain synthétique face à une équipe ultra-agressive. Voilà le décor que devait affronter le FC Echallens Région pour se qualifier pour le tableau final de la Coupe de Suisse 2018-19. Au terme de 90 minutes très nerveuses et marquées par de multiples provocations bâloises, les Challensois ont réussi leur pari: ils ont battu Black Stars (2-1) grâce à un doublé de Yassine El-Allaoui.

Le buteur attitré du FC Echallens Région est donc le héros de la Coupe, lui qui avait déjà brillé lors du superbe parcours des Vaudois dans l'édition en cours. Pour rappel, Echallens (1re ligue) avait éliminé Aarau et Neuchâtel Xamax avant de tomber de justesse face à Lucerne en huitièmes de finale.

«Bravo à tout le monde, c'est génial», a crié Fritz Aeschbach dès le coup de sifflet final. Le président argovien du FC Echallens était tout heureux d'être sorti de ce traquenard avec la qualification. «C'est très bien pour tout le monde. L'aventure continue. La Coupe, c'est très important à Echallens»; s'est réjoui Alexandre Comisetti.

Le coach a d'ailleurs tenu à souligner les qualités morales de son groupe. «La semaine dernière, on renverse le score dans les dernières minutes face à Azzurri. Et aujourd'hui, pour gagner ici, il fallait faire preuve de beaucoup de caractère. Cette équipe en a, elle mérite sa qualification», a relevé l'entraîneur des «Jaune et Vert.»

Mais Comisetti le sait bien: son président est ambitieux. Et il rêve déjà à aller plus loin qu'en huitièmes de finale... (nxp)