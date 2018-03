Erkan Ozcan, le Vaudois qui veut briller en Turquie

Son nom est connu de ceux qui suivent le football régional vaudois, surtout du côté de Chavannes-près-Renens. Erkan Ozcan (38 ans) y a en effet marqué des dizaines de goals avec Turc Lausanne, Chile et quelques autres. Le «sommet» de sa carrière? «J’ai joué un match en 1re ligue, à Echallens», sourit-il. Après seize ans passés dans le canton de Vaud, l’homme a toutefois décidé de rentrer dans son pays d’origine, la Turquie. Et il est en train de s’y faire sa place.

«D’abord, je me suis occupé d’un club de troisième division, où j’habite. On a eu des bons résultats et on est montés d’une ligue», explique-t-il. Il s’est ainsi fait connaître et le voilà depuis la semaine dernière directeur sportif de Karabükspor, club de première division en grand danger de relégation. «On va couler, c’est quasiment acquis. J’ai signé jusqu’en juin 2019, avec une mission claire: construire une équipe pour remonter directement en première division. Karabük est un club solide, sain, qui oscille toujours entre la Süper Lig et la D2, avec une moyenne de 9000 à 10’000 spectateurs», continue le Vaudois d’adoption, qui vit un rêve depuis quelques jours.

Face à la légende Fatih Terim

«Rendez-vous compte, on a joué contre Galatasaray et je me retrouve à discuter avec Fatih Terim, une légende absolue du football européen. Et dans un mois environ, on joue Fenerbahçe. Je profite, mais j’ai aussi beaucoup de pression. Si ça se passe bien et qu’on remonte, ce sera une magnifique carte de visite pour moi. En Turquie, tout peut aller très vite dans les deux sens».

Les salaires peuvent en effet être énormes (200 à 300’000 francs la saison) même en deuxième division, mais la Turquie a ses particularités, dont les retards de paiement... voire les ruptures unilatérales de contrat. «C’est vrai, mais Karabük est différent. C’est une ville humble, très ouvrière. Kardemir s’y trouve, c’est un grand producteur d’acier, qui emploie des milliers de personnes et qui est connu dans toute la Turquie.»

Erkan Ozcan a donc quitté son emploi en Suisse pour vivre du football dans son pays d’origine, une vraie terre de football qui plus est. «Qui n’en rêve pas? Aujourd’hui, c’est à moi de faire mes preuves. Mais au moins, j’aurai eu ma chance.» (Le Matin)