Frank Lampard entame sa carrière d'entraîneur

Frank Lampard (39 ans) se lance dans une carrière d'entraîneur. L'ancien international anglais de Chelsea a été nommé manager de Derby County (2e division), avec un contrat de trois ans.

«J'ai toujours voulu entraîner un club avec une grande tradition et une histoire comme Derby County, donc c'est une opportunité énorme», a déclaré Lampard. «C'est mon premier emploi en tant que manager, mais j'ai travaillé en étroite collaboration avec certains des meilleurs entraîneurs du football et j'ai confiance dans mes propres capacités et celles de l'équipe qui m'entoure, y compris le conseil d'administration», a ajouté l'ancien joueur sur le site du club.

Les «Rams», qui ont participé aux play-off d'accession à la Premier League cette saison, étaient sans entraîneur depuis le départ de Gary Rowett pour le relégué Stoke.

Lampard avait raccroché les crampons en février 2017, après une dernière saison à New York City et 21 ans de carrière, dont 13 à Chelsea où il a inscrit 211 buts. Avec les Blues, il a gagné la Ligue des champions 2012, l'Europa League 2013, 3 championnats et 4 coupes d'Angleterre, ainsi que 2 Coupes de la Ligue. (ats/nxp)