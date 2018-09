Genève: plus de 90% des rencontres renvoyées

Plus de 90% des rencontres (soit 150 parties) qui devaient se dérouler ce week-end à Genève ont été renvoyées. Une majorité d’arbitres a décidé de se mettre en grève de vendredi à dimanche sur les terrains de football genevois amateur. Cela concerne les compétitions des seniors, actifs, juniors A, B et C.

Alors que le FC Tordoya a été exclu du championnat de cinquième ligue et que les trois fauteurs de trouble sont suspendus provisoirement - en attendant une sanction plus lourde -, une dizaine de directeurs de jeu n’a pas voulu suivre ce mouvement de contestation suite à l'agression d’un membre de la corporation dimanche passé à Onex.

Il s’agit d’un signal fort envoyé par l’Union des Arbitres de Football qui souhaite dénoncer les violences contre les hommes au sifflet et celle de plus en plus vive dans le football genevois.

Approuvé par 92% de ses membres, le débrayage a été signifié à l'Association cantonale genevoise (ACGF), qui l'a accepté sans le soutenir. Suite à la plainte déposée par l’arbitre agressé, c’est le Ministère public qui est chargé de l’affaire. (nxp)