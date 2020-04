Genolier-Begnins va «sauver» trois équipes

En Suisse, il n’y aura donc plus de football amateur, avec une saison décrétée «blanche» et annulée comme si elle n’avait jamais existé. L’ASF doit en valider, en principe ce jeudi déjà, les conséquences sportives, sans promotion ni relégation. «À Berne, la fédération veut blinder sa décision afin de se prémunir contre tout recours juridique», lâche un acteur du dossier.

Au final, cela risque de faire beaucoup de crève-cœurs et de frustration, de clubs lésés, stoppés dans leur élan, pour ceux qui ambitionnaient de rejoindre l’échelon supérieur. Et aussi, revers inévitable de la médaille, quelques heureux, sauvés par le gong et l’arrêt des différents championnats.

C’est notamment le cas du FC Genolier-Begnins, dont trois équipes – en 2e ligue interrégionale, 3e et 4e ligue – se trouvent sous la barre, chacune en grand danger de relégation. Tout indique qu’elles y resteront, sans dommage pour autant. «On aurait préféré se sauver sur le terrain, concède William Rochat. On avait tout pour s’en sortir…» Au demeurant, le président du club s’incline devant la décision de Berne, en dépit d’une perte financière estimée à 40'000 francs – à lui seul, le loto rapportait 12'000 francs.

«Touchés de plein fouet»

Le club des hauts de Nyon, qui compte 600 membres, dont 450 juniors, a été directement frappé par le Covid-19. «La personne qui devait reprendre l’école de foot en est malheureusement décédée, ça nous a touchés de plein fouet.»

Parmi les clubs lésés figure Servette, dont les M21, dans le même groupe que Genolier-Begnins, caracolaient largement en tête, avec 11 points d’avance sur Saint-Prex. Aussi le club «grenat», qui pouvait légitimement espérer voir ses espoirs évoluer en 1re ligue, s’est-il adressé à l’ASF afin de faire respecter le verdict du terrain. «Décider d’invalider les efforts accomplis serait, sportivement, une catastrophe et, éthiquement, totalement injuste», écrivent les dirigeants servettiens.

Proposition servettienne

La proposition du club de la Praille pourrait d’ailleurs être appliquée à toute l’échelle du football helvétique. Pragmatique, elle prévoit la promotion de chaque leader en fonction du classement arrêté au début de la pandémie, et la non-relégation des derniers de classe.

Voilà, la pièce est terminée, le rideau retombé, probablement sans happy end mais avec une angoissante question: quand le ballon roulera-t-il à nouveau pour tous ceux et celles qui en sont privés? «Franchement, répond William Rochat, j’ai de la peine à imaginer la suite. Ou peut-être devra-t-on jouer avec des masques…»