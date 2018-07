Helios Sessolo sur le flanc pour six mois

L'attaquant du FC Schaffhouse Helios Sessolo (25 ans), ancien joueur du Lausanne-Sport (2015/16) et du Mont-sur-Lausanne (2016/17), a été victime d’une déchirure des ligaments croisés d’un genou à l’entraînement. Il sera opéré ces prochains jours et ne jouera plus en 2018. La saison dernière, Sessolo avait inscrit seize buts. Les défenses de Servette et de Lausanne auront donc un sérieux client en moins en face d'eux.

(nxp)