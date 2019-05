«Il est clair que l'on veut battre Lausanne»

«On a déjà gagné une première finale en allant gagner à Genève. Il nous en reste une deuxième à remporter contre Lausanne…» Marco Schneuwly (34 ans) le sait bien: Aarau – Lausanne vaut bien davantage qu’une simple rencontre, c’est le match d’une saison qui opposera le 2e au 3e de Challenge League samedi soir au Brügglifeld. Au coup d’envoi, les deux équipes connaîtront aussi le résultat de Servette à Schaffhouse – un verdict qui revêtira bien sûr son importance.

«Si l’on veut aller en Super League comme c’est désormais notre objectif, reprend l’attaquant, il est clair que l’on doit et que l'on veut battre Lausanne, qui se déplacera ensuite à Servette. En revenant à deux points des Vaudois, tout redeviendrait possible ce week-end.»

51 points contre 42 au LS

Une perspective d’autant plus remarquable que le FC Aarau revient de très loin, lui qui avait entamé le présent exercice en position de lanterne rouge, avec un faux départ prolongé (6 matches/0 point). «Une équipe qui réalise un aussi mauvais départ descend normalement. On a heureusement pu rectifier le tir, notre belle série en témoigne…» Depuis un premier point obtenu à la Pontaise (1-1 le 21 septembre), Aarau a d’ailleurs engrangé 51 points, contre 55 au leader «grenat» et seulement 42 au club vaudois dans le même laps de temps. «Avec une seule défaite lors de nos 20 derniers matches (ndlr : 2-0 à Vaduz), on se trouve vraiment dans une dynamique positive. A nous de profiter de cet élan qui nous porte.» Le Fribourgeois, qui a vu la convaincante victoire du LS contre Winterthour la semaine dernière, est conscient de la difficulté à venir. «Le retour de Margiotta est ce qui fait aujourd’hui la différence avec l’ancien Lausanne.»

Avantage psychologique

Après avoir obtenu son sésame pour évoluer dans l’élite helvétique avec l’obtention de sa licence de jeu en début de semaine, Aarau entend dorénavant retrouver sportivement une Super League qu’il avait quittée en 2015. Ce qui, compte tenu de la configuration actuelle, passera très probablement par les barrages contre le 9e de Super League. Qui pourrait être le FC Sion où ont évolué Schneuwly et Zverotic. On n’en est pas encore là… «C’est vraiment ouvert pour connaître l’identité du barragiste de la Super League. Tout y est tellement serré. Mentalement, on aurait sans doute un avantage. On a gagné suffisamment de matches pour emmagasiner de la confiance.»

Mais avant de songer aux barrages, Aarau devra se défaire du LS dans un Brügglifeld qui pourrait bien afficher complet pour l’occasion (8000 spectateurs). «Nos fans sont déjà chauds», prévient Schneuwly. Lausanne sait déjà ce qui l’attend samedi soir. Les visiteurs devront répondre présent pour ne pas tomber dans la psychose d’un possible scénario catastrophe qui verrait la deuxième place leur échapper.

(nxp)