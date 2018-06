Il sculpte Messi et Ronaldo sur les crânes

Mondial de football Footing au petit trot, bizutage enfariné et supporters enthousiastes: Neymar et le Brésil ont effectué mardi à Sotchi leur premier entraînement en Russie. Plus...

Mondial de football Le chanteur britannique entonnera un «rêve d'enfant», jeudi à Moscou, avant le début du match de football entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Plus...

Asie Les équipementiers Nike et Adidas consacrent de plus en plus d'argent à parrainer des sportifs et rémunérer leurs actionnaires, mais toujours moins aux ouvriers. Plus...