Ils ont un sixième sens, c’est l’instinct du buteur

Naît-on défenseur ou milieu de terrain comme on naît buteur? «Ce que je peux dire, c'est qu'on voit beaucoup d'attaquants se reconvertir dans un rôle plus défensif, parfois faute de statistiques suffisantes. Mais l'inverse est nettement moins fréquent», souligne Léonard Thurre, 78réussites inscrites entre Lausanne, Servette et Sion. «Ça veut bien dire quelque chose, non?» Comme si les buteurs n'appartenaient pas à la même caste que les autres footballeurs. Comme si «l'instinct de buteur», si souvent évoqué, loué ou regretté, était quelque chose de palpable.

«C'est mystique»

«Quand je pense à «sens du but», je pense à Seydou Doumbia, glisse Matar Coly, l'ancien goleador de Xamax, qui a côtoyé l'Ivoirien à Young Boys. À l'entraînement, il ne sort pas du lot. C'est Monsieur Tout-le-Monde même. En revanche sur le terrain, lorsqu'il se trouve face à la cage adverse, il opte toujours pour le geste juste. Presque chacune de ses frappes prend la direction optimale. C'est le genre de chose qui ne s'explique pas. C'est mystique, en un sens.»

«Pas besoin de réfléchir»

Une boussole constamment orientée vers les filets adverses dans la tête, le buteur possède un coup d'avance. «C'est qu'il n'a pas besoin de réfléchir à la bonne façon de faire, il la connaît déjà, ajoute Léonard Thurre. Prenez Pippo Inzaghi. Il n'était ni le plus grand ni le plus rapide. Il s'est suffisamment fait railler à ce sujet. Mais il avait cet instinct qui lui a permis de se bâtir une immense carrière. Et je suis certain qu'à 10ans il enquillait déjà les buts.»

Pas besoin d'être champion du monde pour avoir le truc. Dans les ligues régionales, les mêmes noms apparaissent année après année au premier rang du classement des meilleurs artificiers. Et dans le championnat suisse? En voici trois qui l’ont marqué. Trois chasseurs à avoir accepté de se replonger dans un souvenir lié à une de leurs réalisations personnelles, à jamais gravée dans leur esprit.

Léonard Thurre (1997): «Notre heure peut frapper à tout moment»

«J'aurais pu choisir un but plus glamour. Mais celui qui m'a vraiment marqué, c'est le 2-0 contre Sion en 1997 (le 2 mars). J'étais remplaçant, comme souvent à mes débuts (à 19 ans). Mais surtout, je ne me sentais pas bien. Petite forme, jambes en coton. Un peu plus tard, on me diagnostiquera une mononucléose. C'était peut-être déjà ça. À la mi-temps, je croise Luigi Gualco, un défenseur italien dont pas grand-monde ne se souvient. Il n'était pas resté longtemps, mais je me souviens bien de lui. Il nous faisait des sauces tomate à tomber et, comme je n'avais pas le permis à l'époque, il passait me chercher avant l'entraînement. Bref, je le croise et il me dit qu'aujourd'hui, c'est mon jour. Georges Bregy me fait entrer à la 60e. Stefan Rehn venait d'inscrire le 1-0. La Pontaise était remplie. Et quand ce stade est plein, c’est quelque chose. On doit jouer la 80e. Je reçois un ballon à mi-terrain. Je dribble Raphaël Wicky et j'aperçois un boulevard de 30 m devant moi. Je fonce. Yvan Quentin sort sur moi à l'orée de la surface, je le passe et je me retrouve face à Stefan Lehmann. Quand on est jeune, on respecte les monuments. Je me présente légèrement excentré sur la gauche. Et là, je fais ce que je déconseille aux jeunes du Team Vaud que je coache: je croise ma frappe... et ça entre. Comme quoi, notre heure peut frapper à tout moment. J'aime ce but parce qu'il représente bien le joueur que j'étais avant mes blessures. Rapide, aérien. Après, je n'en ai plus inscrit beaucoup des comme ça.» F.V.

Matar Coly (2005) «Le but de l'année sous les yeux de Davor Suker»

«À l'époque où Miroslav Blazevic était l'entraîneur de Neuchâtel Xamax, mes coéquipiers avaient l'habitude de me chambrer, de me dire que j'étais le chouchou du coach. La vérité, c'est qu'il aimait tous ses joueurs. Mais... peut-être qu'il m'appréciait encore un peu plus. (Rire.) En tout cas, je ne sais pas comment, mais il avait réussi à faire venir Davor Suker, le grand Suker, le buteur croate qui avait marqué contre la France en demi-finale du Mondial 1998, avant un de nos matches contre Saint-Gall. Je crois qu'il l'avait fait pour moi, pour me faire plaisir. Me retrouver devant une star comme lui, c'était impensable. Quelques minutes plus tard, on est sur le terrain de l'Espenmoos. On joue à deux devant avec Alex Rey. Jeff Bédénik, notre gardien, dégage justement dans sa direction. J'anticipe que le défenseur va remporter le duel. Un ballon aérien arrive dans ma direction, à 30mètres des buts. Je contrôle de la poitrine, je jongle une fois et j'envoie une frappe sous la latte. Quelques mois plus tard, grâce à ça, je recevrai le prix du plus beau but de la saison à Berne. Ce que je n’ai pas dit, c’est qu'on avait fini par prendre 7-1. J'avais quand même un peu honte que Davor voie ça. Surtout que, dans le lot, il y avait eu un ou deux buts gags. Eddy Barea avait notamment dégagé dans les jambes de Bédénik avant que la balle roule jusque dans nos filets... La réaction de Blazevic après le match? Il m'avait tapé sur l'épaule, comme toujours. Mais oui, mon meilleur souvenir lié à un but vient d'une défaite 7-1!F.V.

Alexandre Rey (1991 - 1999 - 2004) «J'avais découpé le bout de filet...»

«Choisir un seul but? Impossible. Alors, disons trois. Le premier, c'est celui de la Coupe 1991 avec Sion. J'avais 18 ans et, à l'époque, je pensais que des comme ça, j'allais en inscrire tous les week-ends. Le contexte de cette réussite avait quelque chose d'assez fou pour un gamin comme moi: 50 000 spectateurs au Wankdorf, un YB grand favori qui menait 2-0 à la pause et notre coach qui décide de prendre un risque en me lançant en 2e période. On marque une fois, deux fois et arrive cette frappe de la 80e sur laquelle j'offre la sixième Coupe à Sion. Le genre de moment qui reste. Le deuxième? On parle encore beaucoup aujourd'hui du dernier titre romand: celui de Servette en 1999 et surtout, cette victoire finale contre le LS. Sauf que ce jour-là, j'étais expulsé. Mais quelques semaines plus tôt, on avait affronté GC dans un match tout aussi capital. C'était, en quelque sorte, ma finale. Je réalisais une très belle saison, terminée meilleur buteur. On s'en était sorti de justesse, 0-1. Et ce but m'a marqué. C'est l'un des seuls de ma carrière inscrit en dehors de la surface. Le troisième? Je revois les larmes dans les yeux de Gilbert Facchinetti. C’était la dernière partie de Xamax dans l'ancienne Maladière! 10 000 personnes espéraient qu'on sauve notre place en Super League, en barrages. On avait perdu 2-1 à Vaduz ensuite, mais on avait fait le job deux jours plus tôt. J'avais mis le 2-0 qui était décisif. Comme le stade allait disparaître, j'étais allé découper le bout du filet où avait atterri ma frappe pour l’amener chez moi.» .F.D.