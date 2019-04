Ineos veut s’acheter l’OGC Nice et le rapprocher du LS

Fou de foot, le boss d’Ineos Jim Ratcliffe adore escalader des cols à vélo ou courir des marathons. Mais surtout loin des projecteurs. C’est son frère aîné, Robert, 68 ans, qui se met pour lui en lumière. Ensemble, ils placent une partie de leur fortune dans le sport. Bob (son diminutif), qui a succédé il y a deux semaines à David Thompson à la tête du Lausanne-Sport, se trouvait jeudi sur la Côte d’Azur. Après avoir jeté leur dévolu sur la petite reine en reprenant les destinées de l’équipe Sky, les Ratcliffe ont bien l’intention d’acquérir l’OGC Nice pour en faire un club capable de viser la Ligue des champions. «On est prêt à investir de manière conséquente avec un plan de développement ambitieux sur le long terme», a expliqué Bob Ratcliffe à «Nice Matin», ajoutant, notamment, que les premiers échanges remontent au mois de novembre «par l’entremise du LS».

Il connaît bien Patrick Vieira

Alors qu’Ineos veut être impliqué «dans le football de très haut niveau», pourquoi avoir «choisi» l’ancien club de Lucien Favre, 8e du championnat de France? Si Jim Ratcliffe, fan des Reds, a toujours des vues sur Chelsea, il refuse toutefois d’entrer dans le jeu de la surenchère avec Roman Abramovitch. «À vrai dire, mon frère, qui connaît bien l'entraîneur actuel Patrick Vieira, a des attaches sur la Côte d’Azur, poursuit l’aîné dans «Nice Matin». En plus, l’OGC Nice, avec son stade flambant neuf, ses supporters et son spectacle intéressant, correspond à notre philosophie.» Il veut acheter un club à long terme qui possède une histoire pour le développer et lui faire franchir un palier. «C’est la mentalité d’Ineos, ce sont nos valeurs. On a toujours investi dans le sport de manière cohérente.» Selon lui, il pourrait y avoir une passerelle entre Lausanne Sport et Nice, histoire de développer l’académie.

Il ne «leur» reste plus qu’à convaincre le propriétaire chinois, Chien Lee, qui semble tout aussi redoutable en affaires. «On a eu un rendez-vous. Il a été charmant. C’était il y a un mois environ, raconte Bob Ratcliffe. On avait un dossier solide, des arguments. Lui disait être ouvert à la vente. Et vingt-quatre heures plus tard, on nous a fait savoir qu’il ne voulait plus recevoir d’offre de rachat.» Jim Ratcliffe, bien décidé à bâtir son empire, n’a pas abandonné l’idée de racheter ce club. Mais pas 100 millions d’euros.

Un tueur dans les affaires

Y parviendra-t-il? Jim a montré par le passé qu’il remportait tous ses paris. À ses débuts, il n’avait pas de pétrole, pas encore deux yachts de luxe à Monaco. Il avait surtout des idées. Un jour de 1998, il a lâché le monde de la finance pour engager son patrimoine, sa maison, ses économies, celles de sa femme et de ses trois enfants. Son but: acheter la division chimique du pétrolier BP. C’est à ce moment qu’est né Ineos, cette entreprise de pétrochimie, dont la maison mère est basée à Rolle, qui emploie 18 000 personnes dans 73 usines à travers le monde. Chiffre d’affaires annuel: 60 milliards de francs.

C’était assez osé, vraiment gonflé. Mais Jim Ratcliffe, anobli par la reine, est aujourd’hui avec 30 milliards de francs l’homme le plus riche de Grande-Bretagne. Celui que l’on surnomme aussi «Dr No» a la réputation, à 66 ans, d’un tueur dans les affaires, qui saute sur tout ce qui bouge et qui peut lui rapporter gros. Le Londonien habite Monaco pour échapper aux impôts. Ce n’est pas très loin de Nice… (nxp)