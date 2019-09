«Jamais vu un coach qui ne veut pas gagner»

Trois joueurs professionnels, des semi-pros, des étudiants... Gibraltar n'est de loin pas un épouvantail du football européen et sort d'une large défaite à domicile contre le Danemark (0-6). «Mais on a été plutôt bons pendant une heure, a tenté le gardien Dayle Coleing, qui vivait là sa première sélection. Ensuite, on a perdu notre concentration. On doit réussir à la maintenir plus longtemps pour espérer mieux. On entre dans tous nos matches pour les gagner et on aurait pu faire mieux contre les Danois.»

Après 60 minutes, les Gibraltariens étaient menés de trois longueurs, dont deux penalties transformés par Christian Eriksen. «Ce n'est pas une question de chance ou de pas de chance, c'est juste que ce n'était pas correct, a indiqué l'entraîneur uruguayen Julio Ribas. On a fait un bon match, mais on voudrait juste prendre des buts de la bonne façon...»

Pour la partie contre la Suisse, le coach ne se mouille pas encore sur la composition de sa formation. «Il est toujours possible de changer les choses, a-t-il lancé, comme tout bon sélectionneur. Ca dépend de l'intensité du match qui s'est déroulé trois jours avant. On va voir d'ici à la partie à Sion comme les joueurs récupèrent.» Vladimir Petkovic n'aurait sans doute pas dit le contraire.

La 198e nation mondial au classement de la FIFA ne viendra pas la fleur au fusil à Tourbillon. Mais pour Ribas, pas question non plus de bétonner à outrance: «On a notre processus de travail et on essaie pas à pas d'implanter un système. Je n'ai jamais vu un entraîneur ou un joueur entrer sur une pelouse pour ne pas gagner. On sait qu'il y a une différence de niveau et on tente de tirer un maximum d'expériences des parties que nous disputons.»

«Rencontrer des formations comme le Danemark, la Suisse ou des sélections d'un échelon inférieur, ça ne change pas notre façon de penser. Nous, ce qu'on veut, c'est progresser, se développer et trouver notre identité de jeu. Comment Gibraltar veut jouer. Après, on s'adapte quand même à l'adversaire. On doit trouver le meilleur système qu'on est capable de mettre en place avec les joueurs qu'on a. On essaie de progresser à chaque sortie. On apprend aussi d'un mauvais résultat.» En espérant qu'ils apprennent beaucoup dimanche à Tourbillon...