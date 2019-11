Jean-François Collet est le nouveau propriétaire de Neuchâtel Xamax

Neuchâtel Xamax va changer de propriétaire. Le club neuchâtelois a officialisé la nouvelle via un communiqué: Jean-François Collet va acquérir l’ensemble des actions du club, détenues jusqu’à ce jour par Christian et Gregory Binggeli. Ces derniers restent respectivement président et vice-président de la société.

Jean-François «Jeff» Collet, ancien président du Lausanne-Sport, est le fondateur et président de l’Agence Grand Chelem Event SA, entreprise qui gère l’administration, le sponsoring et l’hospitalité de Neuchâtel Xamax FCS depuis un an et demi.

«Je suis le premier à applaudir ce qu’ont accompli Christian et Gregory Binggeli et leur comité. Ils ont réussi un parcours extraordinaire. Je veux m’inscrire dans la continuité et apporter ma pierre à l’édifice de manière à permettre au club de continuer sa progression», a détaillé Collet dans le communiqué.

De son côté, Christian Binggeli n'a pas caché son enthousiasme. «Je veux voir le club continuer de grandir et de se développer. Pour cela, je l’ai toujours dit, nous avons besoin d’aide. Nous collaborons avec Jeff Collet depuis 18 mois et il s’est dit prêt à se lancer, sans vouloir révolutionner ce qui fonctionne déjà», s'est réjouit Christian Binggeli.

«Sous sa présidence, le FC Lausanne-Sport a disputé une finale de Coupe de Suisse, participé à l’Europa League et retrouvé la Super League. En plus, il a fondé et dirige une importante entreprise de marketing sportif», a complété Grégory Binggeli.

Les trois concernés ont signé une convention qui scelle leur accord. L’exécution de celle-ci se fera d’ici à la fin de l’année 2019.