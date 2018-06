Johan Djourou écarté du onze de base

Vladimir Petkovic lui a préféré Manuel Akanji qui fera donc la paire en défense centrale avec Fabian Schär. Le joueur du Borussia Dortmund avait remplacé l'automne dernier le Genevois, alors blessé, lors du barrage contre l'Irlande du Nord. Même s'il ne l'a jamais ouvertement affirmé, tout porte à croire que l'équipe alignée ce soir sera pratiquement la même que celle qui défiera le Brésil en Coupe du monde dans deux semaines à Rostov-sur-le-Don.

Touché au genou gauche jeudi à l'entraînement lors d'un choc avec Valon Behrami, Granit Xhaka n'est pas inscrit sur la feuille de match. Vladimir Petkovic n'a voulu prendre aucun risque avec son régisseur qui devrait, si son processus de guérison suit normalement son cours, bénéficier d'un temps de jeu conséquent vendredi lors de la rencontre contre le Japon à Lugano, la dernière que la Suisse livrera avant son envol pour la Russie le 11 juin. Granit Xhaka sera remplacé par Denis Zakaria.

Sommer quand même

Malgré une alerte à l'entraînement, Yann Sommer tiendra place dans la cage. La défense sera composée autour d'Akanji de Stephan Lichtsteiner, qui honorera sa 99e sélection, de Schär et de Ricardo Rodriguez. En ligne médiane, Valon Behrami sera donc associé à Zakaria. Xherdan Shaqiri et Steven Zuber évolueront sur les côtés. Blerim Dzemaili tiendra le poste de 9,5 ou de no 10 derrière Haris Seferovic qui, pour sa part, fêtera sa 50e sélection.

L'équipe de Suisse ce soir pour le match contre l'Espagne; Sommer; Lichtsteiner, Schär, Akanji, Rodriguez; Behrami, Zakaria; Shaqiri, Zuber; Dzemaili; Seferovic. (ats/nxp)