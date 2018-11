Jonas Omlin appelé en équipe nationale

Le gardien Roman Bürki et l'arrière droit Stephan Lichtsteiner ne sont pas à la disposition de l'équipe nationale pour le match amical contre le Qatar (mercredi à Lugano) et celui de Ligue des Nations contre la Belgique (dimanche à Lucerne).

Les deux joueurs seront absents pour cause de blessures, contractées lors de leur récente participation à des compétitions européennes avec leur club respectif. Ils en ont informé Vladimir Petkovic.

Stephan Lichtsteiner, le joueur le plus capé de l'équipe actuelle avec 104 sélections, souffre d'une élongation à la cuisse subie jeudi dernier lors du match d'Europa League entre Arsenal et le Sporting Lisbonne. Le capitaine de l’équipe nationale s'est fait remplacer au bout de presque 70 minutes et a ensuite dû observer des investigations médicales poussées. Une dernière IRM a confirmé le diagnostic d’élongation musculaire. Stephan Lichtsteiner s'attend à une pause d'au moins quatre semaines.

Roman Bürki s'est blessé mercredi lors du match de Champions League entre le Borussia Dortmund et l'Atlético Madrid. Le gardien de but du BVB a reçu un coup violent à la cuisse. Il a pu tenir sa place jusqu'à la fin, mais le lendemain, les douleurs liées à sa contusion l’empêchaient même de s’asseoir.

En équipe nationale, Roman Bürki est remplacé par le gardien du FC Bâle, Jonas Omlin. «Les jeunes gardiens suisses ont livré de belles performances cet automne», déclare Petkovic. «Ainsi, en septembre et octobre, nous avons pu donner l’opportunité à Gregor Kobel et David von Ballmoos de bénéficier d’une première expérience en équipe nationale. Jonas Omlin mérite aussi sa nomination.»

Le sélectionneur regrette les blessures et les absences des deux joueurs susmentionnés: «Je leur souhaite un prompt et complet rétablissement.» L'entraîneur national ne nomme pas de joueur supplémentaire pour remplacer Stephan Lichtsteiner. (Le Matin)