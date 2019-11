José Mourinho nouvel entraîneur des Spurs

José Mourinho a retrouvé de l'embauche comme coach en Premier League. L'ex-entraîneur de Chelsea et de Manchester United en Angleterre, ainsi que de Porto, l'Inter Milan et le Real Madrid a signé un contrat pour diriger Tottenham jusqu'au terme de la saison 2022-2023, annonce le club londonien mercredi matin.

Limogé par Man U en décembre 2018, le Portugais n'avait plus dirigé d'équipe depuis, mais avait continué à graviter autour du monde du football, notamment en tant que consultant TV, dans l'espoir de retrouver un défi intéressant. Il aurait notamment refusé des offres de postes en Chine, en Espagne et au Portugal. Au lendemain du licenciement de Mauricio Pochettino, jusqu'ici en charge des Spurs, les dirigeants de Tottenham ont voulu frapper un grand coup. «Avec José nous avons l'un des entraîneurs ayant engrangé le plus de succès dans le football», s'est réjoui le président Daniel Levy.

«La qualité qu'on retrouve dans l'équipe ainsi que dans l'académie du club m'excite, a pour sa part expliqué le coach de 56 ans. Travailler avec ces joueurs est ce qui m'attire.»

Mourinho aura du pain sur la planche. Actuellement, Tottenham Hotspur occupe la 14e place du classement et n'a plus gagné en cinq matches. En mai dernier, les Londoniens avaient pourtant atteint la finale de la Champions League, remportée par Liverpool.