Kane affole les compteurs et chasse les records

Auteur d'un triplé samedi à Burnley, Harry Kane en est à 36 buts de Premier League en 2017. Il a ainsi égalé le record signé par Alan Shearer en 1995 avec le maillot de Blackburn. Kane (24 ans) aura l'occasion de prendre seul ce record dès le Boxing Day du 26 décembre, quand les Spurs recevront Southampton à Wembley. Mauricio Pochettino, manager de Tottenham, pense que son attaquant peut encore progresser.

«Les joueurs arrivent à leur apogée vers 27, 28 ou 29 ans. S'il continue à travailler aussi dur à l'entraînement et s'il garde cette mentalité, tout sera possible pour lui», a expliqué le technicien argentin.

Harry Kane a aussi dans le viseur la meilleure marque sur l'année civile 2017. Lionel Messi (Barcelone) mène cette statistique avec 54 buts toutes compétitions confondues. Kane en est à 53, tout comme Edinson Cavani (PSG), Robert Lewandowski (Bayern Munich) et Cristiano Ronaldo (Real Madrid). Mais l'Anglais est le seul à encore jouer cette année.

36 - Harry Kane (36 goals in 35 games during 2017) now shares this Premier League record with Alan Shearer (36 goals in 42 games in 1995). Target. https://t.co/h5Gnq5fFEW