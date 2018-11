L'arbitrage vidéo débarque en Suisse

Réunis en assemblée générale, les clubs de Swiss Football League ont donné leur feu vert: l'arbitrage vidéo sera utilisé dès la saison prochaine sur les pelouses de Super League suisse.

Les travaux dans le cadre du projet commun de la Swiss Football League (SFL) et de l’Association Suisse de Football (ASF) pour le lancement de l’assistance vidéo à l’arbitrage (le VAR/de l’anglais Video Assistant Referees) étaient en cours depuis un certain temps déjà. Et désormais, ils impliquent les 20 clubs de SFL présents à l’Assemblée générale ordinaire à Berne, qui ont voté en grande majorité en faveur de l’introduction du VAR.

Ainsi, le VAR pourra faire ses grands débuts lors des matchs de championnat de Super League dès la saison 2019/20. Les coûts de l'opération seront à la charge de la SFL dès l'été 2019.

Les coûts engendrés au préalable par la phase de test et de mise en œuvre sont couverts par le budget de l'Association Suisse de Football (ASF), jusqu'au début de la saison à venir. Cette décision a été prise par le Comité central de l’ASF, à l’occasion de la réunion qu’il a tenu ce même jour.

Les premiers tests et formations ont débuté en octobre 2018 déjà. Il reste désormais quelque huit mois pour la mise en œuvre des tests étendus. «Le projet est ambitieux, nous en sommes conscients», reconnaît le CEO de la SFL, Claudius Schäfer, qui explique les raisons pour lesquelles la SFL souhaite mettre en œuvre le VAR en Super League: «La Super League doit rester une ligue dynamique, innovante et compétitive. Le football s’avère de plus en plus rapide et en mouvement. Par conséquent, l’aide technique aux arbitres devient une nécessité.»

Des clarifications sont en cours concernant le choix d’un partenaire technique et le lieu où sera implantée la salle d'opération vidéo centrale (Video Operation Room).

