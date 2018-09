L’ascension de Charles Traoré, d’Azzurri à Nantes

«C’était un jeudi soir en mars 2013, je m’en rappelle parfaitement.» Christian Federici a de la mémoire. Celui qui était alors directeur sportif du FC Azzurri 90 LS a vu débarquer Charles Traoré à Lausanne lorsque le club vaudois était encore en 2e ligue inter. «Il arrivait de Parme, il était blessé à la cheville. On n’aurait jamais pu avoir un tel joueur chez nous sinon», continue Christian Federici, qui suit toujours l’actualité de «son» ancien joueur. Il ne lui a donc pas échappé que le Malien de 26 ans vient de signer un contrat de trois ans en Ligue 1 française, avec le prestigieux FC Nantes. «Ce n’est pas une surprise, il était bon à Troyes. Et il était déjà passé par Nantes avant», continue-t-il. Selon plusieurs médias français, la somme de transfert entre Troyes et Nantes oscille entre 500 000 euros et un million. Pas mal pour un joueur qui n’avait quasiment rien coûté à Azzurri il y a de cela cinq ans.

«JPK» ne l’a pas senti

«J’ai tout de suite vu qu’il avait du potentiel, c’était d’ailleurs une source de conflit entre mon entraîneur et moi», se remémore le président Antonio D’Attoli, toujours en poste. Le joueur était logé par le club vaudois, qui lui assurait un salaire minimal. «Le reste était payé par son agent, qui avait besoin de le mettre en valeur», explique Christian Federici. Une opération bon marché, donc, même si le joueur a mis un peu de temps à jouer à son vrai potentiel. Azzurri est monté en 1re ligue à l’été 2013 et le Malien était un bon élément à ce niveau, sans être un cador. «Je vais être franc, je n’imaginais pas un seul instant qu’il puisse devenir professionnel. Il avait des qualités physiques évidentes, mais je mentirais si je disais que j’avais perçu quelque chose de spécial chez lui», reconnaît avec humilité Jean-Philippe Karlen, son entraîneur d’alors, qui en a pourtant vu passer des dizaines.

Ancien professionnel à Servette et à Lausanne, vainqueur du championnat de Suisse, «JPK» est pourtant un entraîneur réputé en Suisse romande pour son bon coup d’oeil. Mais là, il s’est trompé. «Il n’est pas le seul», tonne Christian Federici, toujours un peu fâché contre le Lausanne-Sport. «Je n’ai pas la prétention d’être un grand connaisseur du football, mais je voyais bien que ce joueur-là était au dessus. Alors, je me suis permis d’alerter la direction du LS. Cela aurait été une perte pour Azzurri qu’il signe à Lausanne, mais c’est notre rôle de club semi-amateur de la région de mettre des talents en valeur. Je l’ai signalé deux fois, trois fois, dix fois. Je venais le dimanche avec lui voir des matches à la Pontaise, je l’ai présenté. Ils ne sont pas venus le voir, alors qu’on s’entraîne dans la même ville. Résultat, il a signé à Nantes, puis à Troyes, et là, il reste en Ligue 1. Franchement, le Lausanne-Sport de l’époque est passé à côté».

Pas de somme de transfert

Azzurri n’a pourtant rien touché dans le transfert, ni à l’époque, ni aujourd’hui. Aucun pourcentage n’a été négocié. «Pas grave», coupe Antonio D’Attoli, fier de voir son ancien joueur être devenu professionnel. «Au delà du fait que c'est un très bon joueur, Charles est un super gars, on est tous heureux de ce qui lui arrive», appuie Christian Federici.

???????? #ReBienvenueCharles



En provenance de l'@estac_officiel, le latéral gauche international malien ???????? @charlestraore23 a signé aujourd'hui un contrat de trois saisons avec le FC Nantes !



???? https://t.co/VYOIou6V22 pic.twitter.com/49I2PWIpTg — FC Nantes (@FCNantes) 31 août 2018

(Le Matin)