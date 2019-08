L'inculpation pour viol s'éloigne pour Neymar

Le parquet de Sao Paulo a recommandé jeudi le classement sans suite de la plainte pour viol visant Neymar, considérant ne pas disposer de preuves suffisantes pour inculper le footballeur. «Nous avons décidé de demander le classement sans suite», a déclaré la procureure Flávia Merlini lors d'une conférence de presse.

Un juge doit désormais décider si l'affaire qui vise Neymar doit effectivement être classée. «Il est impossible de savoir ce qui s'est passé entre quatre murs. C'est la parole de (Neymar) contre celle de (son accusatrice), et nous ne disposons pas de preuves suffisantes pour une inculpation», a poursuivi la procureure. «Le classement sans suite n'est pas une absolution», a-t-elle ajouté, soulignant que l'enquête pouvait être rouverte à tout moment si de nouveaux éléments étaient apportés. Le 30 juillet, la police de Sao Paulo avait indiqué ne pas disposer «d'indices suffisants» pour engager des poursuites.

L'attaquant vedette du Paris Saint-Germain est accusé par Najila Trindade Mendes de Sousa, une jeune mannequin brésilienne, de l'avoir violée le 15 mai dans un hôtel parisien. Neymar se dit innocent et affirme que la relation qu'il a eue avec la jeune femme était consentie. Il dit être «tombé dans un piège» et son père a dénoncé des tentatives d'extorsion.

Footballeur le plus cher de l'Histoire

L'attaquant de 27 ans a été interrogé le 13 juin dans un commissariat de police de Sao Paulo. Najila Trindade a été entendue à plusieurs reprises. Le joueur a par ailleurs été entendu par la police une première fois début juin pour avoir diffusé sur les réseaux sociaux une vidéo montrant des conversations et des images intimes avec Najila Trindade, et censée prouver son innocence.

Neymar, le footballeur le plus cher de l'Histoire, arrivé de Barcelone au PSG à l'été 2017 pour la somme record de 222 millions d'euros, connaît une année compliquée également sur le plan sportif. Il a raté la Copa América remportée en juillet à domicile par le Brésil à cause d'une blessure et ne cache pas ses envies de départ du Paris SG. (afp/nxp)