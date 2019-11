La Nati ne rassure pas mais assure l'essentiel

Le football regorge de belles histoires. Vendredi, dans un Kybunpark de St-Gall à guichets fermés, Cédric itten, un jeune joueur du club local qui n’avait jamais porté le maillot suisse chez les “grands” jusque-là, a permis à son pays de fêter trois points importantissimes dans la quête d’un ticket pour le prochain championnat d’Europe. Mais que la soirée a été compliquée...

La sélection nationale a connu un premier coup dur dès la période d’échauffement. Car avec neuf absents, dont sept rien que dans son compartiment offensif, Vladimir Petkovic n’avait franchement pas besoin de ça. Haris Seferovic s’est, en effet, fait mal à la cuisse gauche avant même le début de la rencontre. Le coach national a dû parer au plus pressé et aligner un nouvel élément expérimenté et d’un tout autre profil que l’attaquant du Benfica: Ruben Vargas.

Loria se multiplie

Ajeti (8e), puis Zakaria dans la foulée, ont testé le gardien géorgien d'entrée et ont pu constater que Loria était chaud. Le gardien de l'Anorthosis Famagouste (Chypre) l'a encore prouvé à la 10e, sur un envoi flottant de Rodriguez. Deux minutes plus tard, Steffen a cette fois manqué le cadre de peu, de la tête. Ce sont pourtant les "Croisés" qui ont eu la plus grosse occasion d'ouvrir le score. Au sol, Kvilitaia a réussi à s'étirer pour renvoyer le ballon sur le montant gauche de Sommer (19e).

La Suisse est encore passée proche du 1-0 à la 24e. Ajeti s'est toutefois montré timide au rebond d'un tir puissant de Xhaka relâché devant lui par Loria. Elvedi a bien cru enfin trouver le fond des filets à la 39e, mais un défenseur adverse traînait opportunément sur le ligne de but pour sauver les siens. Au bout du temps additionnel, c'était au tour d'Ajeti de se prendre la tête à deux mains, après une nouvelle parade du portier adverse.

Changement gagnant

La seconde période a commencé comme la première. Rodriguez a obligé, de 30 mètres, le gardien opposant à se déployer (49e). Mais les Suisses sont restés longtemps sous la menace d'un contre adverse, comme cette frappe enroule de Shengelia à la 57e, qui a frôlé le montant droit, ou celle de Qazaishvili (71e) qui a connu le même sort. Kiteishvili, lui, a obligé Sommer à se détendre (75e), avant que Qazaishvili n’en fasse de même à deux minutes de la fin.

Les Helvètes ont eu plus de difficulté à se montrer dangereux après le thé, même si Xhaka a tenté sa chance de loin (70e). Heureusement pour eux, Itten a remplacé ensuite l’invisible Ajeti et les 16’400 spectateurs ont retrouvé des couleurs. Ils ont fini par exulter peu de temps après. Le grand joueur du FC St-Gall, qui vivait là sa première sélection, a débloqué la situation sur un de ses tout premiers ballons. Décalage de Xhaka, centre bien touché par Zakaria et tête au bon endroit. Tout un stade, un pays même, a d’un coup mieux respiré.

Suisse - Géorgie 1-0 (0-0)

Kybunpark, St-Gall. Arbitres: Makkelia, Diks/Steegstra (PB). 16’400 spectateurs (guichets fermés).

But: 77e, Itten 1-0.

Suisse: Sommer; Elvedi, Akanji, Rodriguez; Lichsteiner, Zakaria, Xhaka, Steffen; E. Fernandes (84e Sow), Ajeti (71e Itten), Vargas (78e Fassnacht).

Géorgie: Loria; Kakabadze, Kashia, Grigalava, Khocholava; Shengelia, Kankava, Kiteishvili (84e Papunashvil), Davitashvili (84e Gvilia); Qazaishvili; Kvilitaia (82e Lobjanidze).

Notes: la Suisse notamment sans Shaqiri, Embolo, Mehmedi, Gavranovic, Zuber, Drmic, Freuler, Schär ni Klose (blessés). Seferovic, prévu comme titulaire, se blesse à l’échauffement. Behrami et G. Fernandes ont été honorés avant le coup d’envoi. 19e, Kvilitaia tire sur le poteau.

Avertissements: 29e, Khocholava. 31e, Kankava. 74e, Steffen.