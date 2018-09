La Suisse bouge ses lignes contre l’Angleterre

Un match amical, c’est fait pour tenter des choses. Après le premier match de Ligue des nations et cette prestation si réussie dans son système classique contre l’Islande samedi (6-0), Vladimir Petkovic bouge ses lignes pour affronter l’Angleterre ce soir (21 heures).

C’est avec une défense à trois, avec Djourou, Schär et Akanji, qu'évoluera la Nati. Lichtsteiner et Rodriguez se chargeront des couloirs. Dans le milieu renforcé, Freuler viendra épauler Xhaka et Zakaria. Tandis que Shaqiri devrait jouer entre les lignes, derrière Gravranovic.

L’idée est intéressante, elle offre des possibilités de pressing et de transitions rapides vers l’avant. Aux joueurs de s’accommoder de ces schémas qu’ils ne pratiquent pas si souvent sous le maillot suisse. Ce système est appelé à évoluer en cours de match.

Akanji devrait sortir

Avec six changements autorisés pour cette rencontre amicale, nul doute que d’autres options seront à l’étude tôt ou tard. Akanji, qui doit jouer avec Dortmund contre Frankfort vendredi soir, ne devrait ainsi pas terminer la partie.

En attendant, cette Suisse a géométrie variable doit garder en tête l’état d’esprit qui était le sien contre l’Islande. Après tout, comme on dit, un système ne veut rien dire, c’est l’animation de celui-ci qui fait la différence.

L’équipe de Suisse: Sommer; Djourou, Schär, Akanji; Lichtsteiner, Freuler, Zakaria, Xhaka, Rodriguez; Shaqiri; Gavranovic. (nxp)