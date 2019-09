La Suisse fait le travail contre Gibraltar

Gibraltar représentait aussi une belle occasion de se remettre en confiance après les tourments de la semaine. Contre une équipe très solidaire, les Helvètes auraient pu marquer bien plus de buts aux vues du nombre d’occasion. Pour illustrer la domination des Helvètes, on peut s’attacher à quelques statistiques. Gibraltar a en effet concédé plus de 20 corners. La possession s’élevait à plus de 75% pour les Suisses. Ce sont respectivement Zakaria (37e) , Mehmedi (43e), Rodriguez (48e) et Gavranovic (87e) qui ont trouvé le chemin des filets.

Une mauvaise nouvelle est tout de même à souligner ce dimanche. Le milieu créateur de la Nati et d'Arsenal Granit Xhaka a dû laisser sa place sur blessure. C'est ce fait de jeu qui a offert la première entrée avec l'équipe nationale à l’ancien lucernois Ruben Vargas.

Pendant ce temps, le Danemark a calé en Géorgie. Les adversaires directs des Suisses ont égaré deux points importants dans la course à la qualification. Une campagne qui continue le 12 novembre avec une rencontre presque au sommet contre ce même Danemark qui compte une rencontre et un point d’avance dans le groupe D.