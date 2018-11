La Suisse submergée par la marée «Oranje»

La Suisse ne verra certainement pas le France en juin prochain. En play-off aller pour la qualification à la Coupe du monde 2019, l'équipe de l'Allemande Martina Voss-Tecklenburg a tenu l'espace d'une mi-temps, avant de s'écrouler après la pause. Finalement battues 3-0 par des adversaires qui leur étaient supérieures, elles n'ont quasi aucune chance de renverser la vapeur mardi prochain à Schaffhouse (19h).

A Utrecht, dans un stade totalement acquis à leur cause, les Néerlandaises ont longtemps buté sur la défense helvétiques. Mais au fil des minutes, les Suissesses ont reculé, et les championnes d'Europe en titre se sont fait toujours plus pressantes.

Heureuses de regagner les vestiaires sur le score de 0-0 après 45 minutes, les Suissesses n'ont pas tenu le choc par la suite. Privées de Lara Dickenmann (blessée) et de Ramona Bachmann (suspendue), deux de leurs principaux atouts offensifs, elles n'avaient que trop peu d'arguments à faire valoir face à la machine «Oranje».

Les buts néerlandais ont été inscrits par Sherida Spitse (40e, magnifique coup franc), Lieke Martens (71e) et Vivianne Miedema (79e).

Cette fois, il n'y avait rien à faire pour Martina Voss-Tecklenburg et ses joueuses. Image: Keystone. (nxp)