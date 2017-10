Lausanne battue par Grasshopper

Ce duel était aussi celui des deux anciens joueurs stratèges que furent Fabio Celestini et Murat Yakin, aujourd'hui coaches du LS et de GC. Ils avaient si bien disposé leurs hommes sur le terrain que la 1re période est restée très pauvre en occasion. A la reprise, les Zurichois ont d'entrée été plus plus saignants, en particulier l'excellent Lavanchy. L'ex-joueur de Lausanne a crucifié ses anciens coéquipiers en offrant à caviar à Djuricin pour le 0-1 (66e).

Loin de vivre sur leurs acquis, les Zurichois ont eu l'intelligence de continuer à jouer haut, empêchant les Vaudois de les mettre réellement en danger, dans une Pontaise aux tribunes étonnamment très clairsemées. Avec cette qualification, les Zurichois, d'une efficacité redoutable, en sont désormais à dix matches d'affilée sans défaite, toutes compétitions confondues.

Aucune surprise

Les autres matches de cette soirée ont connu un dénouement sans surprise. Deux mauvaises relances en tout début de match auront coûté cher au Stade Nyonnais. Les Vaudois se sont inclinés 3-1 chez eux contre Thoune, non sans avoir largement rivalisé avec le club de Super League pendant les trois quarts du match.

A la 7e minute, Tosetti exploitait une erreur à mi-terrain des Nyonnais pour faire mouche à travers les jambes du gardien Mutombo (0-1). Dans la foulée, Ferreira profitait d'un flottement dans la défense adverse pour doubler la mise. Mais le Stade Nyonnais, leader de Promotion League, démontrait ensuite de belles qualités. Sous l'impulsion du remuant et véloce Mobulu, il réduisait l'écart à la 32e par Yagun, sur un centre de Fargues.

Sans génie, Thoune est parvenu à conserver son mince avantage, non sans trembler. Ainsi, à la 84e, un retourné de Besnard donnait quelques sueurs froides aux Oberlandais. Mais alors que les pensionnaires de Colovray pressaient pour tenter d'égaliser, Mickaël Facchinetti, entré peu auparavant, libérait les Thounois dans les arrêts de jeu (91e) en inscrivant le 1-3.

YB a pris son temps

Les 6113 spectateurs du petit stade du Sandreutenen (près de six fois plus qu'à Nyon!) se seront régalés pour Münsingen - Young Boys. L'équipe locale de 1re Ligue (4e div.) a tenu tête au leader de Super League pendant presque les trois quarts du match. Malgré une possession de balle écrasante, les Young Boys ont dû attendre la 72e pour briser la digue, grâce à un magnifique numéro de Sulejmani, entré six minutes plus tôt, pour le 0-1 dans un angle extrêmement fermé. Münsingen craquait et encaissait peu après, presque coup sur coup, le 0-2 puis le 0-3 final, par Assalé et Moumi Ngamaleu.

Bâle s'est également qualifié sans briller, face à Rapperswil-Jona (1-2). Les hommes de Wicky ont même été menés au score (1-0 par Silva Chagas à la 32e) avant de faire parler leur supériorité. Akanji a égalisé après un coup franc dès la 35e, avant qu'Oberlin scelle le score à l'heure de jeu. Les Rhénans ont eu le grand mérite de rester concentrés jusqu'au bout face à l'équipe de Challenge League et de ne jamais paniquer après avoir vendangé trois grandes occasion dans le premier quart d'heure.