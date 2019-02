Lausanne s'impose dans la souffrance

Pour la deuxième fois seulement cette saison, le Lausanne-Sport a gagné deux matches de suite. Mais comme face à Kriens mercredi, il a dû patienter très longtemps avant de faire la différence contre Rapperswil, la lanterne rouge de Challenge League.

Incapable de changer de rythme, les Vaudois ont buté sur la défense adverse. Et lorsqu’ils parvenaient à trouver une brèche, ils manquaient de lucidité. Notamment par Koura qui, bien placé face à Yanz, écrasait sa frappe croisée (8e) puis perdait son duel face au gardien saint-gallois (29e). Trop peu pour espérer se réconcilier avec un public qui ne manquait pas de manifester son impatience.

L’entrée de Dan Ndoye, le sauveur contre Kriens, amenait un petit plus. L’attaquant voyait d’abord son but annulé pour une faute sur un défenseur de Rapperswil (71e) avant d’être à l’origine du seul et unique but de la rencontre. Suite à un joli débordement côté gauche, il servait un caviar que Nganga qui n’avait qu’à pousser le ballon au fond des filets.

Quant à Rapperswil, il a montré pourquoi il ne gagne plus depuis une éternité. Arc-bouté devant Diego Yanz, il n’a réussi à inquiéter qu’une seule fois la défense lausannoise. Suite à une perte de balle de Loosli à mi-terrain, les Saint-Gallois se sont retrouvés à trois contre un. Une occasion galvaudée par un hors-jeu (57e).

LS - Rapperswil 1-0 (0-0)

Pontaise. 2465 spectateurs. Arbitre: M. Cibelli.

But: 84e Nganga 1-0.

LS: Castella; Boranijasevic, Nganga, Loosli, Gétaz; Kukuruzovic (78e Sancidino), Cabral, Pasche (89e Geissmann), Puertas (46e Oliveira); Koura (61e Ndoye), Buess.

Rapperswil: Yanz; Thiesson, Schmied, Simani, Elmer; Haile-Selassie (78e Pasquarelli), Kabacalman (66e Rohrbach), Sarr, Teixeira (66e Shabani); Zenuni (58e Kubli), Türkes.

Avertissements: Nganga (22e), Puertas (27e), Gétaz (85e), Pasche (87e), Oliveira (90e), Buess (91e); Zenuni (31e), Simani (44e), Elmer (78e).

Notes: LS sans Pos (suspendu), Brandao, Flo, Dominguez, Zeqiri (blessés), Monteiro ni Margiotta (pas convoqués). Rapperswil sans Rexhepi (suspendu), Samardzic (malade), Hadzi, Ciccone, Frick ni Nater (blessés). (nxp)