Lausanne-Sport bien trop fort pour le FC Aarau

Rien en semble pouvoir freiner, et encore moins stopper, la marche en avant du Lausanne-Sport, cet été. Pour la quatrième fois consécutive, le leader de Challenge League a gagné. Et une fois de plus sur un score très net. Une victoire 5-1 contre Aarau qui ne souffre donc pas la moindre discussion et qui permet aux Vaudois de prendre déjà trois longueurs d’avance sur Grasshopper, son premier poursuivant et principal concurrent dans la course à la promotion.

Face à un FC Aarau il est vrai privé de quelques hommes importants, et un peu sonné probablement par les quatre buts encaissés à Chiasso quinze jours plus tôt, les Vaudois ont d’entrée monopolisé le ballon.

Mais sans parvenir à inquiéter le très jeune et prometteur Nicholas Ammeter aussi souvent que lors de ses deux dernières sorties.

Malgré un pressing haut et une évidente volonté de satisfaire des spectateurs de plus en plus nombreux, il a en effet fallu attendre un quart d’heure pour voir la première occasion lausannoise. Sur un long coup franc le long de la ligne de touche, Kukuruzovic trouvait Geissmann au deuxième poteau. La remise directe dans l’axe du No 8 traversait les cinq mètres argoviens sans que personne ne réussisse à toucher le ballon. Meilleur homme sur le terrain samedi, le même Joël Geissmann décochait ensuite une superbe frappe de 25 mètres dans la lucarne qu’Ammenter déviait in extremis (23e).

Ce n’était que partie remise puisque, juste avant la pause, l’intenable Argovien du LS reprenait victorieusement un bon corner de Kukuruzovic. Logique tant la supériorité lausannoise était évidente. À tel point que Thomas Castella pouvait passer sa soirée la plus tranquille de la saison.

Une seule petite frayeur

Le sermon de l’entraîneur argovien Patrick Rahmen pendant que ses joueurs prenaient le thé ne changeait pas grand-chose au scénario de la rencontre. Sauf qu’Aarau parvenait enfin à donner quelques sueurs froides à Castella qui voyait avec un brin de soulagement la reprise directe de Rossini à cinq mètres de lui s’envoler largement au-dessus de sa barre transversale (52e).

Un petit avertissement qui produisait les effets escomptés en ne laissant même pas le temps au barragiste de juin dernier de se dire que le coup devenait peut-être jouable pour lui. Un espoir de très courte durée puisque trente secondes plus tard, la tête de Turkes, sur un excellent service de Zeqiri, assurait les trois points au LS. Une addition que Boranijasevic - pour son premier but sous le maillot lausannois - et Zeqiri, par deux fois, allaient même saler encore un peu plus. Avant que Spadanuda ne sauve en toute fin de partie l’honneur meurtri du FC Aarau.

LS - Aarau 5-1 (1-0)

Pontaise. 4048 spectateurs.

Arbitre: M. Bieri.

Buts: 37e Geissmann 1-0, 53e Turkes 2-0, 56e Boranijasevic 3-0, 79e Zeqiri 4-0, 86e Spadanuda 4-1, 91e Zeqiri 5-1.

LS: Castella; Boranijasevic, Loosli, Monteiro, Flo; Geissmann (75e Oliveira), Kukuruzovic, Ch. Schneuwly (81e Pasche); Dominguez (64e Puertas), Turkes (64e Ndoye), Zeqiri.

Aarau: Ammeter; Giger, Zverotic, Thaler, Thiesson (83e Mehidic); Hämmerlich, Pepsi; M. Schneuwly, Neumayr (76e Spadanuda), Misic (67e Rrudhani); Rossini (76e Alounga).

Avertissement: 28e Monteiro.

Notes: LS sans Koura, Nganga (blessés), Da Silva (Team Vaud M21), Nanizayamo (pas convoqué) ni Sancidino (à l’essai en Grèce). Aarau sans Balaj, Corradi, Jäckle, Peralta ni Schindelholz (blessés). Kukuruzovic manque un penalty (86e).