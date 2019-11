Le FC Bâle battu en Russie sur penalty

Pour son cinquième et avant-dernier match de poules en Europa Ligue, le FC Bâle s’est incliné 1-0 (0-0) jeudi après-midi en Russie face à Krasnodar. Déjà qualifié pour les 16es de finale de la compétition, le seul enjeu pour le FC Bâle était de savoir si il finirait premier ou deuxième de son groupe. Dans ce contexte, les Suisses pouvaient donc se permettre de gérer cette partie. C’est ce qu’ils ont plutôt bien fait, jusqu’à une faute d’Omar Alderete à la 70e minute, synonyme de penalty. Il a été transformé deux minutes plus tard par Ari.

Sauvetage de la ligne de Widmer

Krasnodar n’a pas volé ces trois points. La première période a été dominée par des Russes qui, eux, cherchaient encore leur qualification. Ils ont galvaudé trois occasions durant la première demi-heure. La plus dangereuse s’est terminée par un sauvetage de Silvan Widmer sur sa ligne de but (31e). Toujours en gestion, le FC Bâle a mieux joué après la pause, sans pour autant se montrer dangereux devant les buts de Stanislav Kritsyuk.

Un Getafe - Krasnodar décisif

Suite à cette victoire 1-0, Krasnodar revient à une longueur des Bâlois avec neuf points, mais n’est toujours pas qualifié, puisque dans l’autre partie de ce groupe C, Getafe s’est imposé 1-0 sur la pelouse de Trabzonspor et possède du même coup également neuf points. Derrière les Bâlois, tout se jouera donc lors de la dernière journée et du Getafe - Krasnodar du 12 décembre prochain.

Claude-Alain Zufferey