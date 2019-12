Le FC Bâle défiera l'Apoel Nicosie

Le tirage au sort des 16es de finale de l'Europa League, qui s'est déroulé à Nyon en début d'après-midi lundi, a plutôt épargné le FC Bâle, premier de son groupe. Les hommes de Marcel Koller, qui pouvaient hériter entre autres de l'Eintracht Francfort ou de l'AS Roma, défieront finalement l'Apoel Nicosie: match aller à Chypre le 20 février et le retour au Parc Saint-Jacques le 27.

Écartés de la course à la Champions League lors du barrage contre l'Ajax Amsterdam à la fin de l'été (0-0 0-2), les Chypriotes sont sortis de la poule A en tant que deuxième de groupe (10 points) derrière l'intouchable Séville (15). Après deux défaites initiales - dont une contre Dudelange (3-4) - , l'Apoel s'est qualifié grâce à trois succès lors des matches retour, dont le dernier face aux Espagnols (1-0).

Dans les autres affiches de ces 16es de finale, Arsenal et Granit Xhaka devront gérer un chaud déplacement chez les Grecs de l'Olympiakos. Le Benfica d'Haris Seferovic sera opposé au Shakhtar Donetsk alors que l'Eintracht Francfort de Gelson Fernandes défiera Salzbourg, redoutable formation reversée de la Champions League. L'Ajax et Manchester United ont respectivement hérité de Getafe et Bruges.