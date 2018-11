Le LS égare deux nouveaux points

Pour une fois le LS avait choisi de se montrer d’entrée plus agressif en allant chercher haut son adversaire. Une option courageuse qui aurait pu lui permettre de prendre très vite les devants si Zeqiri, en excellente position, n’avait pas tiré sur Enzler (2e).

Malheureusement, ces bonnes intentions étaient refroidies par un contre rapide de Kriens qui se terminait par un magnifique arrêt réflexe de Castella qui pouvait détourner une frappe à bout portant de Chihadeh (5e). Après ce départ en fanfare, la rencontre continuait d’être intéressante et équilibrée jusqu’au moment où Zeqiri, bien servi par Brandao, trouvait l’ouverture sur une belle frappe croisée du pied droit (35e).

Mis en confiance, les Vaudois prenaient le dessus sur le néo-promu lucernois. Mais sans parvenir à concrétiser cette suprématie malgré une grosse double opportunité (48e).

Dommage, car quatre minutes plus tard, Kriens pouvait égaliser suite à un but gag. Un long centre tir de Ulrich était bloqué sans trop de problème par Castella. Mais, dans son élan, le gardien lausannois heurtait son poteau avant de relâcher le ballon dans son but!

Malgré une folle débauche d’énergie et quelques occasions des deux côtés, le score ne bougeait plus.

Le but gag encaissé par Lausanne

Le malheureux gardien du @lausanne_sport Thomas Castella a encaissé un but qui risque de hanter ses nuits sur le terrain de Kriens #TeleclubSports #BCL #LS pic.twitter.com/z72SOxIpg9 — Teleclub Sports Romandie (@TeleclubSports) 11 novembre 2018

(nxp)