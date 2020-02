Le LS fait le trou en tête de la Challenge League

Battu par sa propre faute lors de son premier déplacement au Tessin en novembre, le Lausanne-Sport a au moins eu la bonne idée de ne pas commettre deux fois les mêmes erreurs. Pour s’en aller y cueillir trois nouveaux points qui le rapprochent encore un peu plus de la Super League.

Sans briller, le leader a d’abord laissé Chiasso tenter de rééditer son exploit de l’automne. De louables efforts qui ne débouchaient sur rien de concret. À la fois parce que la lanterne rouge manquait de talent offensif - Rossi est hors cadre alors que son meilleur buteur, Rodrigo Pollero, a dû quitter ses coéquipiers après une vingtaine de minutes déjà - mais aussi parce que la défense lausannoise est apparue, dimanche, très à son affaire. Notamment grâce à la prestation exemplaire de Monteiro.

Face à cette incapacité adverse à créer le danger, on attendait du LS qu’il cherche avec un brin de conviction à se mettre à l’abri d’une mauvaise surprise. Il n’en a rien été tout au long d’une première mi-temps des plus insipides. Mais malgré leur rythme de sénateur et leur manque d’inspiration sur un terrain il est vrai très bosselé, une demi-occasion a suffi aux Vaudois pour prendre les devants. Grâce à un penalty provoqué par une faute de main tessinoise sur une reprise directe de Geissmann, très bien servi en retrait par Zeqiri. Une sanction suprême dont Turkes profitait pour inscrire son premier but de l’année.

Vaduz à 11 points

Pour ce qui concerne les émotions, le maigre public du Riva IV allait en rester là jusqu’au début de la seconde mi-temps. Soit jusqu’au moment où leurs protégés se ménageaient enfin une première petite occasion d’inquiéter Castella. Malheureusement pour eux, la frappe de Malinowski finissait largement à côté des buts lausannois (49e). Un détail qui donnait un brin de courage supplémentaire à des Tessinois qui passaient à quelques centimètres d’une égalisation qu’ils n’auraient pas volée - but de Malinowski annulé pour hors-jeu (59e).

Un avertissement sans frais qui incitait le LS à serrer la garde. Et même un peu mieux puisque sur l’un des rares contres vaudois, Koura récupérait un ballon en phase offensive pour le remettre ensuite intelligemment à Boranijasevic. Sur son côté droit, le Serbe adressait un centre qu’un défenseur repoussait dans les pieds de Schneuwly. Seul à 18 m, l’ancien Lucernois doublait la mise et offrait au LS la victoire et une belle marge de onze points sur son poursuivant au classement. Un deuxième qui est désormais Vaduz, qui a passé Grasshopper grâce à sa victoire dimanche à Aarau (2-1).

André Boschetti, Chiasso

Chiasso - LS 0-2 (0-1)

Riva IV. ? spectateurs.

Arbitre: M. Wolfensberger.

Buts: 30e Turkes (penalty) 0-1, 72e Schneuwly 0-2.

Chiasso: Guarnone; Epitaux, Aquaro, Martignoni; Dixon, Hajrizi, Gamarra (70e Kryeziu); Malinowski (85e Leart), Antunes; Rossini, Pollero (25e Almeida).

LS: Castella; Boranijasevic, Loosli (78e Nganga), Monteiro, Flo; Geissmann, Kukuruzovic (80e Pasche), Schneuwly; Ndoye (56e Gétaz), Turkes, Zeqiri (68e Koura).

Avertissements: 10e Monteiro, 34e Schneuwly, 57e Epitaux, 68e Hajrizi,

Notes: Chiasso sans Jacot, Bahloul, Bellante, Berzati, Bnou Marzouk, Conus, Doldur ni Wolf (blessés). LS sans Cabral (blessé), Puertas (convalescent) ni Nanizayamo (pas convoqué).