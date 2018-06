Le Mondial 2026 est attribué à l'Amérique du Nord

Ils ont huit ans pour s'y préparer: le trio Etats-Unis/Canada/Mexique a été désigné mercredi pour organiser en 2026 la première Coupe du monde à 48 équipes, au dépens du Maroc, qui n'a pas eu les faveurs des 203 membres votants de la FIFA, réunie en Congrès à Moscou.

Le vote fut sans appel: 134 pour Etats-Unis/Canada/Mexique, 65 pour Maroc, 1 vote pour aucun candidat, sur 203 votants. Il y a 211 fédérations affiliées à la FIFA, mais le Ghana a été suspendu, les pays concernés ne pouvaient voter, ni trois associations liées aux USA (Guam, Iles Vierges et Porto Rico).

«La FIFA propulse le football dans une nouvelle ère», a déclaré le président de l'instance Gianni Infantino après le vote. Un résultat qui a été salué sur twitter par le président américain Donald Trump.

The U.S., together with Mexico and Canada, just got the World Cup. Congratulations - a great deal of hard work!

Jamais un tel vote n'avait été aussi indécis, car c'était la première fois que le scrutin était ouvert à autant de votants. Auparavant, c'était non pas le Congrès de l'instance mais son comité exécutif -- soit une vingtaine de personnes --, devenu depuis Conseil de la Fifa, qui attribuait les Mondiaux.

Cette réforme était vue comme un moyen de dissiper l'odeur de souffre qui avait entouré les dernières attributions de l'ère Sepp Blatter. Pour rappel, la désignation de la Russie pour le Mondial-2018 et du Qatar pour 2022 le même jour en 2010 avait soulevé une vague de polémiques et de soupçons. Les USA, candidats malheureux à cette période, tiennent leur revanche.

Maroc, cinq fois malheureux

Élu à la tête de l'instance le 26 février 2016, M. Infantino, qui joue sa réélection dans un an lors du Congrès de Paris, s'est efforcé de redorer l'image de la FIFA après le scandale de corruption qui avait entraîné la démission de son prédécesseur.

Mais son souci de la transparence a aussi fait grincer des dents, à l'image de sa «task force», la commission chargée de l'évaluation des deux candidatures au regard d'une série de critères définis (infrastructures, hébergement, transports, budget...).

Verdict: le dossier du Maroc «a obtenu une note globale de 2,7 sur 5» contre «4 sur 5» pour le trio Etats-Unis/Canada/Mexique, avait-t-on appris auprès d'une source proche du dossier marocain. Un élément qui a pu peser.

Déjà quatre fois candidat malheureux à l'organisation du Mondial (1994, 1998, 2006 et 2010), le Royaume croyait toutefois toujours en ses chances de devenir le second pays du continent africain, après l'Afrique du Sud en 2010, à accueillir l'un des événements les plus importants de la planète. Raté, il a désormais échoué cinq fois mais le comité marocain a salué la victoire du trio USA/Canada/Mexique sur son compte twitter.

#Morocco2026 ????????



At the 68th @FIFAcom Congress, Member Associations have voted in favor of the North American United bid, which will now organise the 2026 @FIFAWorldCup #Morocco2026 congratulates @United2026 for their victory and we wish them well#TogetherForOneGoal pic.twitter.com/3pKizFhy6O