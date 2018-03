Le PSG imitera-t-il Grasshopper?

C'est un temps que les moins de quarante ans ne peuvent pas connaître. Octobre 1978, Grasshopper affronte le Real Madrid en 1/8es de finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, l'équivalent de la Ligue des champions actuelle. A l'époque, les Madrilènes sont notamment emmenés par l'intenable Santillana, l'Allemand Uli Stielike, futur joueur de Neuchâtel Xamax, ou encore le futur entraîneur Vicente Del Bosque. De leur côté, les Sauterelles sont à leur apogée et sortent d'une demi-finale en Coupe de l'UEFA la saison précédente, mais font toutefois office de petit poucet au moment de se déplacer à Santiago Bernabeu. «On croyait qu'on allait prendre l'eau», raconte Raimondo Ponte au magazine «sofoot».

Il faut dire que l'avant-match a été chaotique pour GC. En arrivant à l'aéroport de Madrid, le gardien titulaire, Roger Berbig, est transporté d'urgence à l'hôpital après avoir développé une thrombose lors du vol. Conséquence: le portier numéro deux zurichois, Roland Inderbitzin, aucun match officiel au compteur, se retrouve propulsé titulaire. Il encaisse un but après à peine 5 minutes de jeu. La rencontre se termine sur le score de 3-1, avec un but capital à l'extérieur marqué par le Tessinois Claudio Sulser à l'heure de jeu.

Claudio Sulser sera encore l'homme du match au retour. L'attaquant international helvétique, futur meilleur buteur de la compétition, trouve deux fois la faille dans l'arrière-garde des champions d'Espagne dans un stade du Hardturm chauffé à blanc. Pour le double buteur, la déroute du Real Madrid peut s'expliquer simplement: «ils ne s’étaient pas préparés à se retrouver dans cette situation. Et, le 2-0, à deux minutes de la fin... ça va tellement vite, il y a trois adversaires devant moi, le ballon rentre... »

Las pour Grasshopper, son parcours s'arrêtera au tour suivant face au futur vainqueur: Nottingham Forest.

Paris l'a déjà fait

Quelques années plus tard, comme Grasshopper, le PSG a déjà renversé le Real Madrid après s'être incliné 3-1 au match aller. C'était il y a 25 ans, mais en Europa League, anciennement appelée Coupe de l'UEFA.

Au match retour, la folie envahit le Parc des Princes et ses 46'000 spectateurs. Le Libérien George Weah ouvre le score en milieu de première période. Mais c'est en deuxième mi-temps que le match entre dans la légende. 81e, David Ginola inscrit une volée de toute beauté. Il est imité huit minutes plus tard par le Brésilien Valdo Filho. A ce moment, Paris est qualifié, mais c'était sans compter sur le but du Chilien Ivan Zamorano dans les arrêts de jeu. Dès lors, tout le monde imagine les deux équipes partir en prolongation. Pourtant, suite à une faute du même Zamorano à l'orée de la surface de réparation, Paris obtient un excellent coup franc. La trajectoire du centre de Vadlo est coupée de la tête par Antoine Kombouaré. Titularisé par la force des choses, le Kanak envoie le PSG en demi-finale. Son coup de tête lui vaudra le surnom de «casque d'or».

